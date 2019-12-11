Hazine, konkordatoda süreyi kısaltmak için hazırlık yapıyor

Hazine'nin bankalara yardımcı olmak için konkordato süresini kısaltmayı değerlendirdiği ileri sürüldü.
ABD'li yayın kuruluşu Bloomberg News'in haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, zor durumdaki şirketlerin borçlarını yeniden yapılandırmak, ödeyebilir duruma gelmek için konkordatoda kalabilecekleri süreye sınır getirmeyi planlıyor.
Konkordato süresinin kısaltılması, borç yeniden yapılandırma talepleri ile karşı karşıya kalan bankalar tarafından talep edilmişti. Kaynaklara göre Hazine, halihazırda 23 ay olan konkordato süresi tavanını 6-12 ay arasında sınırlamak için hazırlık yapıyor.