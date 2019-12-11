Hazine, konkordatoda süreyi kısaltmak için hazırlık yapıyor

Hazine'nin bankalara yardımcı olmak için konkordato süresini kısaltmayı değerlendirdiği ileri sürüldü.

KONKORDATO SÜRESİNE SINIR GETİRİLİYOR

ABD'li yayın kuruluşu Bloomberg News'in haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, zor durumdaki şirketlerin borçlarını yeniden yapılandırmak, ödeyebilir duruma gelmek için konkordatoda kalabilecekleri süreye sınır getirmeyi planlıyor.

BAKANLIK HAZIRLIK YAPIYOR

Konkordato süresinin kısaltılması, borç yeniden yapılandırma talepleri ile karşı karşıya kalan bankalar tarafından talep edilmişti. Kaynaklara göre Hazine, halihazırda 23 ay olan konkordato süresi tavanını 6-12 ay arasında sınırlamak için hazırlık yapıyor.