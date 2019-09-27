Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hissedarı olduğu Türk Reasürans kuruldu

Hazine’den yapılan açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın tek hissedar olarak şirketin kuruluşunda yer aldığı belirtildi. Açıklamaya göre, Sigortacılık Kanunu’nda yapılan düzenleme ile hizmet verecek olan Türk Reasürans sigorta sektöründeki stratejik hedeflerini, Türkiye’deki yerli reasürans kapasitesini arttırmak, yurt dışına aktarılan reasürans primlerinin yurt içinde kalmasını sağlamak, kamu menfaatlerinin risk yönetimini yapılandırarak gerekli reasürans düzenlenmelerini gerçekleştirmek olarak belirledi.

YERLİ REASÜRANS

Doğal afet riskleri havuzunun yönetimi görevini üstlenecek olan Türk Reasürans’ın maliyet avantajı yaratması ve havuza yerli reasürans kapasitesi sağlaması planlanıyor. Bununla birlikte “Ulusal Doğal Afet Modelleme” çalışmaları ile havuzun ek teminatlarla yapılandırılması ve en verimli şekilde kullanımı amaçlanıyor. Açıklamada yer alan bilgiye göre ayrıca Türk Reasürans’ın tarım sigortaları havuzu için yerli reasürans kapasitesinin arttırılmasına katkı sağlaması planlanıyor.

REUTERS