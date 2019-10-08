Hazineden Sorumlu Eski Bakan Türker TÜRMOB başkanlığına aday

Masum Türker, delegelerle birlikte Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nda düzenlediği basın toplantısında, 12-13 Ekim'de 23'ncüsü gerçekleştirilecek olan Genel Başkanlık seçimi için adaylığını açıkladı. Türker, projeleriyle daha iyi bir TÜRMOB için aday olduğunu söyledi.

Üç yıl önce Türkiye Muhasebeciler Platformu olarak yola çıktıklarını, bugün ise Türkiye Muhasebeciler Denetçiler Platformu olarak daha kapsayıcı bir şekilde yollarına devam ettiklerini söyleyen Türker, “Maliye ve Hazine Bakanlığı yetkilileri ile Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi'nin de tamamı ile müşterek bir şekilde iç ve dış ekonomik saldırılara karşı iş birliği içinde olacağız” dedi.

Tabandan gelen ve gerçek rakamları yansıtan ekonomik raporları her ay ya da üç ayda bir daha geniş halde raporlar halinde mali müşavirlerin görüşleri ile yayınlayacaklarını belirten Türker, muhasebe mesleğinin daha itibarlı hale getireceklerini dile getirdi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün “En iyi iktisatçılar, muhasebecilerdir” sözünden yola çıkarak iç ve dış borçların kapatılması için ihtiyaç duyulan fonların oluşturulmasında yardım alınacak kişilerin meslektaşları olduğunu ifade eden Türker, yüzde 18 olan KDV'nin yüzde 1'e indirilmesini ya da tevkifat yoluyla tahsil edilmesi için çalışacaklarını söyledi. Mücbir sebep ile ilgili yasal düzenleme yapılması ve Mali Tatil Yasası'nın gözden geçirilerek 20 gün olan tatil süresinin bir aya çıkarılmasını talep edeceklerini belirtti.

Türker, TÜRMOB İletişim Merkezi (TİMER) kuracaklarını meslektaşlarının ve vatandaşlarının şikayetler için herhangi bir kurum aracı etmeden direkt olarak ulaşabileceklerini, soruları ise meslekte kıdem almış, deneyimi, birikimi olan konuda uzman kişilerin cevaplayacağını söyledi. “Ayrıca şuan var görünen ama aktif olamayan TÜRMOB TV'yi de daha aktif hale getireceğiz. Seçimden sonra delegelerle bağlarımızı koparmayacağımız gibi her yıl delegelerin kendi şehirlerinde kongre düzenleyerek bilgi birikimlerini genç meslektaşlarına aktaracakları bir ortamı sağlayacağız.”

Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi kuracaklarını hatırlatan Türker, “Bütün vergi ihtilafı dilekçelerini yazıyoruz, bu nedenle Vergi Mahkemeleri'nde temsil hakkını yeni bir proje olarak ortaya koyacağız” dedi.

Ekonominin iyileşmesi için yerli ve milli muhasebe şirketlerinin kurulması gerektiğini ve bunların uluslararası platformda yer edinmesi için de yeşil pasaport talebinde bulunacaklarını dile getiren Türker, Bununla ilgili kendilerine destek veren ve konuyu parlamentoya taşıyan İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'a ve Konya Milletvekili Esin Kara'ya teşekkürlerini iletti.

Haksız rekabet konusuna da değinen Türker, Kalite Kontrol Esasları Kılavuzu'nun bir an önce belirlenmesi için ve 2010 yılında kabul edilen fakat yayınlanmayan Kapasite Belirleme Kuralları'nın tekrar ihlas edilmesi için çalışacaklarını aktardı.

“Vergi Usül Kanunu'nun mükerrer 227. Maddesi Ön Denetimdir” diyen Türker, Ön Denetim hakkının aktif olarak kullanılması için yetkili kurumlara başvuracaklarını açıkladı.

Türker açıklamasında, “Dijital dönüşüme uygun Mali Müşavirlik mesleğini birlikte yeniden inşa etmek zorundayız. Ünvanımızı, Mali Müşavir Denetçi ünvanına dönüşmesi için mücadele edeceğiz” diyen Türker, tahsilat sorunun banka yoluyla çözülmesi için, “Mücbir sebep konusunun çözüme kavuşması için bakanlık ve parlamento düzeyinde takiplerimizi sürdüreceğiz” dedi.