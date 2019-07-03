Hemşire maaşları ne kadar oldu? İşte temmuzda hemşirelere yapılan zam oranı

2019 yılının ikinci altı ayında hemşirelerin alacakları zamlı maaşlar açıklandı. Üniversite hastaneleri, dispanserler, özel sağlık kurumları, fabrikalar, okullar gibi pek çok alanda çalışan hemşirelerin temmuz zammıyla birlikte maaşları ne kadar olacak? Hemşirelerin zamlı maaşları ile ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde…

TEMMUZ ZAMMIYLA BİRLİKTE HEMŞİRE MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur zamları da belli oldu. Peki Temmuz’da hemşirelerin maaşı ne kadar oldu? Memura temmuz ayında yüzde 1.01 enflasyon farkı verilecek. Memur ve memur emeklisi yüzde 6.01 zam alacak. Bu oranlara gere en düşük hemşire maaşı 4.595 liradan 4.871 liraya yükselecek.