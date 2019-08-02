Hep zamları konuşuyoruz peki hangi ürünlerin fiyatı, neden düştü?

Sozcu.com.tr TÜİK'in enflasyon sepetinde yer alan 417 ürünü inceledi. 2018 yılının haziran ayından 2019 yılının haziran ayına kadar süre içerisinde 417 ürünlük enflasyon sepetinde sadece 40 ürünün fiyatı düştüğünü tespit etti. Geri kalan 377 ürünün fiyatında artış yaşandı. Yurt dışından hastalık ve benzeri gerekçelerle Türkiye'ye gönderilen tarım ürünleri iç pazarda fiyatları aşağı çekerken mobilyacılar maliyetine ürün satmaya başladıklarını söylüyor. İşte geçen sene haziran ayıyla bu sene haziran ayı arasında fiyatı düşen 40 ürün:



Yukarıdaki tabloda ilk bakışta mevsimi gelen yaz sebzelerindeki fiyat düşüşü göze çarpıyor. 2018 yılının haziran ayında domates 3.40 TL’ye satılıyordu. 2019 yılının haziran ayında ise domatesin kilogram fiyatı 2.63 oldu. Bir diğer düşüş ise kabakta. Geçen yıl haziran ayında 3.83 TL’ye satılan bir kilogram kabak 2019’un haziran ayında 2.83 TL’ye satılıyor.

MOBİLYA FİYATLARINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Mobilya fiyatlarında ise büyük bir düşüş gözleniyor. Öyle ki geçen sene haziran ayında 6479 TL’ye satılan bir yemek odası takımı bu yıl haziran ayında 4818 TL’ye satılıyor. Geçen yıl haziran ayında 7759 TL’ye satılan bir yatak odası takımı ise bu yıl haziran ayında 5976 TL’ye satıldı. Sozcu.com.tr’ye konuşan İstanbul Mobilya Esnaf Odası’nın eski başkanvekili Bünyamin Aydoğan, “Fiyatlar düşüyor çünkü artık maliyetine satıyoruz” diye konuştu.

‘GERİ GÖNDERİLEN ÜRÜNLERİN AKIBETİ BELLİ DEĞİL’

Sebze meyvede fiyatların düşüşü ise daha enteresan bir nedene dayanıyor. Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada Türkiye’nin ihraç ettiği fakat çeşitli zirai hastalıklar taşıdığı gerekçesiyle Türkiye’ye geri gönderilen ürünlerin iç pazara verildiğini bu yüzden mevsim sebzelerinin fiyatlarının düştüğünü söylüyor. Demirtaş, “Geri gönderilen ürünlerin akıbeti belli değil. Çiftçi büyük zararda hatta maliyetin altına bile satmak zorunda kalıyor” açıklamasını yaptı.

RUSYA DOMATESLERİ GÖNDERMİŞTİ

Geçen mayıs ayında Rusya Türkiye’den gelen 21 ton domatesi güve bulunduğu gerekçesiyle geri göndermişti. Ukrayna da aynı ay için 38 ton domatesi geri iade etmişti. Bir önceki nisan ayında da Türkiye’den Rusya’ya gönderilen 39.5 ton domates Türkiye’ye geri iade edilmişti.