‘hepsiyurtdışından’ Türk tüketicisinin hizmetine sunuldu

E-ticaret platformu Hepsiburada, yurt dışındaki ürünlere kolay ulaşımın sağlandığını bildirdiği yeni hizmetini duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye'de bulunmayan ürünlere güvenle, kolay, ekonomik ve hızlı bir şekilde ulaşılması amaçlanıyor. Hizmet kapsamında oto aksesuarlarından spor/outdoor ürünlerine, kozmetikten teknoloji ürünlerine, modadan ev ve mutfak gereçlerine kadar binlerce farklı ürüne ulaşılabilecek” denildi.

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‘HEPSİYURTDIŞINDAN' NASIL ÇALIŞIYOR?

Hizmetin nasıl çalıştığına dair ifadelerin yer aldığı açıklama ise şöyle:

“Hepsiburada'nın resmi web sitesinden, kampanyalar ardından da hepsiyurtdışından sayfasına gidilerek hizmete ulaşılabilir. Ayrıca Hepsiburada platformundaki herhangi bir ürün detay sayfasında görülebilen hepsiyurtdışından etiketiyle de yurt dışından sipariş edilebilecek ürünler kolayca ayrıştırılabiliyor.”

EKSTRA KARGO ÜCRETİ ÖDENMEYECEK

Hizmet ile satın alınan ürünlerde gümrük bedelinin anında hesaplandığının ifade edildiği açıklamada, hizmet kapsamında yapılan alışverişlerde ekstra kargo bedelini müşterinin ödemediği bildirildi.

EN ÇOK TALEP GÖREN ÜRÜNLER NELER OLDU?

Hepsiburada, henüz platform üzerinde çok yeni sunulan hepsiyurtdışından'da en çok talep gören ürünleri paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, yurt dışından en çok talep gören ürünler telefon aksesuarları, saat, gözlük gibi aksesuarlar ve makyaj ürünleri, hayatı kolaylaştıran ev, mutfak ve banyo gereçleri olarak sıralandı.