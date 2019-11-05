Her yaş grubundan insan iş arıyor!

12. Manisa İstihdamda Buluşma Günlerinde her yaş grubundan insan katıldı. Etkinlikte yaşanan görüntüler Türkiye'de işsizliğin nasıl her yaş grubunda hissedildiğine gözler önüne serdi. Şirketlerde çalışmak için İstihdam Buluşması'na katılanlar genci yaşlısı herkes vardı. Karşılıklı masalarda iş bulmak için form dolduran farklı kuşaklar bir aradaydı.

Temmuz döneminde açıklanan işsizlik rakamlarına göre Türkiye'de 15 yaşın üzerinde 4 milyon 596 bin işsiz var. 15-24 yaş arası işsiz oranı ise yüzde 27.1!

Manisa'da iş arayanlarla işverenleri buluşturmak için düzenlenen ’12. Manisa İstihdamda Buluşma Günleri’ başladı. Manisa İş Kurumu (İş-Kur) Müdürlüğünce bu yıl 12.’si düzenlenen ‘İstihdamda Buluşma Günleri' işverenler ile iş arayanları buluşturuyor. 42 özel sektör firması ile 6 kamu kurum ve kuruluşu olmak üzere 48 stantta iş arayanlar ve işverenler birebir görüşme imkânı buldu.

2 gün sürecek etkinlik ile istihdamda ivme kazandırılması hedefleniyor. Bir otelde düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını Manisa İş-Kur Müdürü Eşref Aslan yaptı. Tek bir alanda bilgi ve becerinin yeterli olmayacağını vurgulayan Aslan, “Hane gelirlerinin sınırlı, ihtiyaç ve tüketim kalemlerinin ise günden güne arttığı bu çağda kişinin sadece bir alandaki mesleki bilgi ve beceriye sahip olması kesinlikle yetmemektedir.

Gerek mesleki bilgi ve becerileri çeşitlendirmemiz gerekse de kültürel alanda hayat mücadelesinde başarılı olabilmemiz için çokça okumalı, çokça araştırmalı ve kafa yormalıyız. Çalışma hayatının en önemli taraflarından biri de iş verenlerdir. İstihdam oluşturdukça üretimin katma değerini arttırdıkça ekonomimiz canlanacak ve ülke kalkınması da o denli gerçekleşecektir” dedi. (İHA)