Hızlı tren 300 kilometre hız yapabilecek mi?

TCDD Genel Müdürlüğü tarafından sipariş edilen yüksek hızlı trenlerin ilk seti dün Ankara'ya ulaştı. Kimi parçaları yerli üreticiler tarafından temin edilen hızlı trenler Almanya'da üretildi. 12 set olarak Türkiye'ye teslim edilecek olan trenler ve mevcut yüksek hızlı tren hatlarıyla ilgili Sözcü'ye konuşan TMMOB Makine Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener Almanya'dan gelen trenlerin kaliteli olduğunu belirterek trenlerde bir sorun olmadığını vurguluyor.

‘KONFOR SEBEBİYLE HIZ YAPILAMAZ'

Yener şöyle konuştu: “Bu trenlerde bir sorun olmadığını biliyoruz. Bunlar 350 km/h hız yapabilen tren setleridir. Ancak bizim Konya hattı 300 km/h hıza göre bir hattır. Diğer hatlar 250 km'lik hatlardır. Emniyet açısından bu 250 km'lik hatlarda da 300 km/h hız yapılabilir ve tren seti yoldan çıkmaz. Ancak yolcu konfor ivmesi diye bir değer vardır. Bu konfor ivmesi değer, örneğin yolcunun içeceği çayın bardaktan dökülmeden içebilmesi üzerinden verilebilir. Bu nedenle konfor ivmesine göre yüksek hızlı trenler 250 km/h hızla yol almaktadır.”

MİLLİ VE YERLİ OLMALI

Sözcü'ye konuşan Demiryol İş Sendikası Genel Sekreteri Hüseyin Kaya ise söz konusu trenlerin Almanya'dan satın alınmasını eleştirdi. Kaya, “Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. bir süredir milli elektrikli tren üretimi için çalışma yapıyordu. 160 kilometre hızla giden bir tren yapıldı. Daha sonra çeşitli değişiklikler yapılarak söz konusu trenin hızı 225 kilometreye yükseltildi. 2020 yılında raylarda olacağı duyuruldu. Neden bu trenin hazırlanması beklenmedi bilmiyoruz” diyor.

HATLAR YENİ, PERSONEL EKSİK

Türkiye Vagon Sanayi A.Ş.'nin (TÜVASAŞ) kurulu olduğu Sakarya'da Demiryol İş Sendikası Şube Başkanı olarak görev yapan Cemal Yaman da Sözcü'ye tren projesi ve hızlı tren hattı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yaman İstanbul ve Eskişehir arasındaki güzergâhta yüksek hız yapılamadığını söyledi. Yaman Almanya'dan gelen 300 kilometre sürat yapabilen trenlerin satın alınmasının gereksiz olduğunu iddia ediyor.

Yaman şöyle konuştu: Eskişehir'den sonra 250 kilometre hızda randımanlı bir çalışma ortaya çıkıyor. Bu sebeple 300-350 kilometre hız yapabilen trenler bu aşamada gereksiz. Biz Sakarya'da EMU projesiyle yerli ve milli trenimizin üretimini gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki yıl raylarda olacak. 225 kilometre hız yapabilecek. Almanya'dan sipariş vermek yerine kendi üretimimize ağırlık versek daha iyi sonuçlar alabilirdik, hızlanabilirdik.