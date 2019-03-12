Hollanda bizi geçti Suudi Arabistan’la rakip olduk

2017 yılı rakamlarıyla dünyanın en büyük 17'inci ekonomisi olan Türkiye 2018 yılı büyüme rakamlarının açıklanmasıyla birlikte bu unvanını kaybetti.

Dünya Bankası'nın 2017 yılı rakamlarına göre 851 milyar 549 milyon dolar ile dünyanın en büyük 17. Ekonomisi pozisyonunda bulunuyor. Türkiye'nin hemen altında 826 milyar 200 milyon dolarla Hollanda bulunuyor.

Hollanda'nın altında 19'unculuk pozisyonunda ise 686 milyar 738 milyon dolar ile Suudi Arabistan bulunuyor. 2017 yılında 851 milyar 549 milyon dolarlık milli gelirinin yanı sıra kişi başına geliri 10.546 dolardı. Dün açıklanan büyüme rakamlarına göre kişi başına gelirimiz 9.632 dolara geriledi. 2018 yılı gayri safi yurt içi hasılamız ise 784 milyar dolara geriledi.784 milyar dolarlık milli gelir bizi Hollanda'nın da altına koyarak dünyanın en büyük 18. Ekonomisi yapıyor. Rakibimiz ise Suudi Arabistan oluyor.

‘DÜNYA SIRALAMASINDA 71. SIRADAYIZ’

Ekonomist, Mahfi Eğilmez, Türkiye’nin Slumpflasyon’a girdiğini söyledi. Eğilmez, yüksek enflasyonla, küçülmenin bir arada olduğu durumların ekonomide Slumpflasyon olarak nitelendirildiğini ifade etti.

2018 yılında GSYH’nin 3 trilyon 701 milyar lira olduğuna dikkat çeken Eğilmez, “Yıl ortası dolar kuru olan 4.72 lira ile bunu dolara çevirirsek, dolar cinsinden 2018 GSYH’sı 784 milyar dolar ediyor. 2017 yılında GSYH’miz 851 milyar dolardı.

Demek ki dolar cinsinden geçen yıla göre GSYH’mız 67 milyar dolar düşmüş bulunuyor. Bu durumda Türkiye 2017 yılında dünya sıralamasındaki 17’ncilik sırasını Hollanda’ya kaptırarak 18’inci sıraya gerilemiş bulunuyor.

Türkiye 2017 yılında 10.546 dolar kişi başına gelir ile dünyada 64’üncü sırada olduğunu hatırlatan Eğilmez, “ 9.632 dolara gerileyen kişi başına geliriyle Türkiye, dünya sıralamasında 71’inci sıraya gerilemiş oluyor” dedi.