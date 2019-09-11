Hong Kong Borsaları, Londra Borsasını devralmak için teklif yaptı

Hong Kong Borsaları (HKEX) ve Clearing Limited, Londra Borsasını (LSE) devralmak için 39 milyar dolar teklifte bulundu ancak bu Londra Borsası’nın veri şirketi Refinitiv’le birleşme planından vazgeçmesine bağlı.

Bu birleşme iki borsanın, ABD’den ICE ve CME gibi rakipleri ile yarışmasını kolaylaştırabilir.

Uzun zamandır Asya’daki pozisyonunu güçlendirmeye çalışan LSE, kısa süre önce HKEX’in rakibi Şangay ile işbirliğine gitmişti.

Hong Kong borsası yaptığı açıklamada, “HKEX Borsaları yönetim kurulu LSEG’i devralma teklifinin küresel piyasada bir lider yaratmak için ilgi çekici stratejik fırsatlar ortaya çıkaracağına inanıyor” dedi.

LSE, HKEX’in açıklamasına cevaben, Refinitiv’i devralma teklifinde kararlı olduğunu ve bu hususta ilerleme kaydetmeye devam ettiklerini söyledi.

Londra Metal Borsasının sahibi olan Hong Kong borsaları, Londra’nın metal işlemleri için küresel bir merkez haline gelmesinde ana bir rol üstlendiğini söyledi.

Hong Kong Borsaları, “HKEX, Londra ve Hong Kong’un uzun vadeli küresel finans merkezleri rolünü desteklemede ve geliştirmede kararlı” dedi.

Hong Kong borsası birleşme işlemlerine ancak LSE, Refinitiv’i devralma teklifini sürdürmezse devam edileceğini söyledi. LSE, Londra Borsasını, veri ve analiz devine dönüştürmek amacıyla Ağustos’ta Refinitiv’i 27 milyar dolara satın almaya karar verdiğini açıklamıştı.

Refinitiv ve ana hissedarı Blackstone ile azınlık hissedarı Thomson Reuters konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

LSE hisseleri %4.79 artışla 7,130 sterlinden işlem görüyor.

REUTERS