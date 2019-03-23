Hong Kong yapay adada yaşamı tartışıyor

Hong Kong dünyanın en çılgın şehircilik projelerinden birine imza atmaya hazırlanıyor. Kent merkezinde veya yakınlarında barınacak ev kalmadığı için Hong Kong kıyılarına kısa bir mesafede yapay adalar yapılması planlanıyor.

400 BİN DAİRE

Business Insider'da yer alan habere göre Hong Kong yönetimi projeye Lantau adını vermiş. Lantau projesinde doldurma alanların ve imar edilecek blokların maliyetinin 80 milyar dolar olması bekleniyor.

Projeyle 2500 dönümlük bir alanın yapay olarak oluşturulması ve burada 400 bin daire yer alması bekleniyor. Projede yer alacak konutların yüzde 70'i toplu konut mantığı ile geliştirilecek. Hong Kong Economist Dergisi'nin dünyanın en pahalı şehirleri sıralamasında dokuz yıldır üst üste dünyanın en pahalı şehri seçiliyor.

GREENPEACE: ESKİ SANAYİ ALANLARI ISLAH EDİLEBİLİR

Projenin Hong Kong'un doğal dengesini bozcağını idda eden çevreciler yapay adalara tepkili. Greenpeace Hong Kong yaptığı açıklamada, “Yapay ada yapılmasına gerek yok bir dönem sanayi tesisi olarak kullanılan alanlara konut yapılarak hem doğanın dengesi korunur hem de daha az maliyetli olur” ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin mega kenti İstanbul'da da son yıllarda eskiden sanayi tesisi olan pek çok alan ıslah edilerek konut projelerine açılmıştı. Fakat İstanbul'un bilhassa Bakırköy sahilindeki doldurma alanlar kent sakinleri tarafından eleştiriliyordu. Hong Kong'da 3 bin dönümlük bir alanın konut alanı olarak ıslah edilmek için hükümeti beklediği ifade ediliyor.

