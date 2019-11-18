HP, Xerox’un satın alma teklifini geri çevirdi

HP’den Pazar günü yapılan açıklamaya göre, Xerox’un satın alma teklifini görüşen şirketin direktörler kurulu, bu öneriyi oybirliğiyle geri çevirdi.

HP’nin açıklamasında, Xerox’un son dönemdeki gelir kayıplarının, HP’nin Xerox’u satın alması bağlamında, şirketin geleceği ilgili belirgin soruları da beraberinde getirdiğine işaret edildi.

Açıklamada, “Kurulun bu karara vamasında, birleşik şirketin öngörülen oldukça yüksek borçlarının hissedarlar açısından yaratacağı potansiyel etkileri de dahil olmak üzere, teklifin oldukça koşullara bağlı ve belirsizlikler içermesi etkili oldu” denildi.

27 MİLYAR DOLARLIK TEKLİF

HP’nin açıklamasında, buna karşılık şirketin, Xerox için bir teklifte bulunma konusunun araştırmaya açık olduğu belirtildi.

The Wall Street Journal gazetesinin 6 Kasım tarihli haberinde, Xerox’un HP’yi satın almak için 27 milyar dolarlık piyasa değerinin de üzerinde teklif vermeyi değerlendirdiği belirtilmişti. Konuya yakın kaynaklara dayandırılan 7 Kasım tarihli haberde de, Xerox yönetim kurulunun bu olasılığı değerlendirdiği belirtildi.

Bu süreçte Xerox büyük bir bankadan fonlama için resmi olmayan taahhüt de aldı. (DHA)