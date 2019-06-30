HP’den tasarım yarışması

HP, kullanıcıların kendi dizüstü bilgisayar kapaklarını tasarlayabildikleri, tasarım uygulaması WallArt platformunu hayata geçirdi. Windows 10’lu HP Pavilion 13, HP Pavilion 15, HP Pavilion x360 14, HP 15 ve HP ZBook 15 G5 bilgisayarlara tasarım oluşturulabilen platformda, kullanıcıların bilgisayarına özel dizaynlar hazırlamaları mümkün.

Projeyle ilgili açıklamada bulunan HP Türkiye Genel Müdürü Emre Alaman, “Projemizin ikinci aşamasında kullanıcılarımızın da kendi tasarımlarını yapmalarına odaklandık. Bu doğrultuda 27 Haziran’da başlattığımız tasarım yarışmasıyla en yaratıcı HP Pavilion dizüstü bilgisayar ve Z by HP iş istasyonu kapağını tasarlayan kullanıcılara yepyeni HP bilgisayar hediye edeceğiz. Ayrıca HP’nin hayata geçirdiği tasarım uygulaması WallArt sayesinde kullanıcılarımız baştan sonra kendi tasarımlarını oluşturabiliyor. Tüketicilerin değişen ihtiyaç ve isteklerine cevap verdiğimiz bu projemiz büyük ilgi çekiyor” dedi.