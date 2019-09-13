Huawei’den ABD pazarına girme planı

ABD'de patentleri ve ürünlerine ambargo uygulanan Huawei, ABD pazarına girmek için 5G patentlerini batılı bir şirkete satmak için hazırlık yapıyor.

Huawei'nin CEO'su Ren Zhengfei, The Economist'e yaptığı açıklamada, “Dengeli bir dağıtım Huawei'nin yaşaması için önemli” açıklamasında bulundu.

Bu alıcının mevcut bir şirket veya pazara yeni girecek bir kuruluş olabileceği belirtiliyor. Satışın gerçekleşmesi durumunda Huawei’nin 5G portföyünde bulunan lisanslar, kodlar ve ürün uzmanlıkları alıcının erişimine açılacak.

TİCARET SAVAŞLARININ ÖNEMLİ BİR PARÇASI

Washington yönetiminin Huawei’nin ABD ağlarında casusluk yaptığı iddiasının ardından “ulusal güvenlik” endişeleri sebebiyle ABD’li şirketlerin Huawei’yle iş yapması yasaklanmıştı.

Washington yönetiminin ABD’li devlet kuruluşlarının Huawei ekipmanı satın almasını yasaklaması ve Pekin yönetiminin ABD’nin Çin’li şirketlere adil olmayan bir şekilde davrandığı iddialarıyla Huawei sorunu, ABD-Çin ticari anlaşmazlıklarının önemli bir parçası haline gelmişti.