Huawei’den ABD yasağını karşı yeni hamle

Huawei´den yapılan açıklamada, ABD´nin “siber güvenlik sağlamadığı” gerekçesiyle firma aleyhinde yürütttüğü kampanyayı durdurması istendi.

Huawei Hukuk Sorumlusu Song Liuping ABD yönetiminin firmanın güvenlik açıkları olduğunu kanıtlama konusunda başarısız olduğunu söyledi ve “Ne ateş, ne duman var; yalnızca spekülasyon” dedi.

Dava Teksas Doğa Bölgesi mahkemesinde 19 Eylül tarihinde görülecek.

Basına yansıyan haberlerde, Huawei´in ABD´deki yasağını kaldırmak için çabaladığı ve ülkedeki avukat sayısını artırdığı belirtildi.

Huawei şu an, firmanın kara listeye alınması sonrasında tanınan 90 günlük muafiyet izni ile satış yapıyor.

DHA