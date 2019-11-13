Huawei’den çalışanlarına Trump ikramiyesi

Huawei ekim ayında çalışanlarının maaşını ikiye katladı. Şirket dünya genelindeki 190 bin çalışanının ekim ayı maaşını çift yatırdı. Nikkei'nin haberine göre şirket için bir yazışmada maaşların çift olarak yatırılacağı belirtilerek, “2019 yılında şirketimiz ve çalışanlarımız olağanüstü zor engellerle karşılaştı. Şirketimizin başkanının onayı ile özel bir ödül ödenecek” denildi.

105 MİLYAR DOLAR GELİR

Dünya genelinde 194 bin çalışanı olan Huawei 170 ülkede aktif olarak çalışıyor. Şirketin geçen yılki geliri 105 milyar dolardı. Ayrıca Huawei'de çalışan mühendislerin çift maaş dışında ortalama 14 bin dolarlık bir ek ikramiye daha alacakları ifade edildi. Öte yandan Huawei’nin Türkiye’de yaklaşık 1.500 çalışanı bulunuyor.

MÜHENDİSLER EK BİR ÜCRET DAHA ALACAK

Trump uzun süredir Huawei'yi ABD'de sıkıştırıyor. ABD'nin 5G altyapı geliştirme projelerini yapmaya aday olan Huawei ulusal güvenlik çıkarlarını tehdit ettiği gerekçesiyle düzenli olarak soruşturma geçiriyor. Huawei ABD hükümetiyle arasını düzeltmek için lobi şirketlerinde milyonlarca dolar harcıyor.

Çinli teknoloji devi Huawei’nin kurucusu Ren Zhengfei’nin kızı Meng Wanzhou, 2018 yılının Aralık ayında ABD’li yetkililerin isteği üzerine ABD'nin İran yaptırımlarını deldiği iddiasıyla, Kanada’da tutuklanmıştı. Wanzhou’nun 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı serbest bırakılmasına karar verilmişti.