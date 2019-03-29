Huawei’nin kârı şaşırttı

Huawei cuma günü yaptığı açıklamada 2018 yılında kârının yüzde 25 artışla 8.8 milyar dolara yükseldiğini açıkladı.

Financial Times’ın haberine göre Şirketin geliri de yüzde 19.5 oranında arttı.

Huawei, ABD ve diğer ülkelerde, ekipmanlarının Çin hükümeti tarafından casusluk için kullanılabileceği endişesiyle uluslararası baskılar altında.

KANADA’DA TUTUKLANMIŞTI

Huawei'nin CFO'su ve aynı zamanda şirketin kurucusu olan Ren Zhengfei'nin kızı Meng Wanzhou 2018 yılının Aralık ayında Kanada’da tutuklanmıştı. ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşının ardından bu olayın yaşanması dikkat çekmişti.

Nebraska Senatörü Ben Sasse yaptığı açıklamada tutuklamaların ABD'nin İran yaptırımları çerçevesinde olduğunu söylemişti.

Sasse, “ABD'nin ulusal çıkarları gözardı ediliyor, ABD ve müttefikleri buna sessiz kalamaz” diyerek Kanada'nın Wanzhou'yu tutuklamasını desteklemişti.

KEFALETLE SERBEST KALDI

Üç gün süren duruşmanın ardından, Kanadalı hakim William Ehrcke, Mıng’ın 10 milyon Kanada doları kefaletle salıverilmesine hükmetmişti.

KANADA’YA DAVA AÇTI

Vancou, Vancouver Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındığı, arandığı ve sorguya çekildiği sırada “anayasal haklarının ciddi şekilde ihlal edilmesi” iddiasıyla Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA), Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) ve Kanada Federal Hükümeti’nden davacı olmuştu.