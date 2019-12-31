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Huawei’den gelir rekoru

ABD yaptırımları ve soruşturmalara rağmen Huawei 2019 yılı gelirini geçen yıla göre yüzde 18 artırarak tamamladı. Şirket 2019'da 122 milyar dolar gelir elde etti.

Sozcu.com.tr
13:29 -
Haberler Ekonomi
Huawei’den gelir rekoru

2019’da ABD yaptırımları ve hakkında açılan soruşturmalarla anılan Huawei, elde ettiği 122 milyar dolar gelirle rekor kırdı.

Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Eric Xu tarafından yayımlanan yıl sonu mesajında şirketin ABD yaptırımlarının 2019 yılında sona ermesini beklemedikleri ifade edildi.

Wall Street Journal'da yer alan habere göre Xu yeni yıl mesajının devamında 2020 yılında daha çok çalışmaları gerektiğini söyledi.

Şirketin gelirinin yarısı Çin'den geldi.

Huawei bu yıl 240 milyon adet cihaz sattı. Firma cihaz satış adedini geçen yıla göre yüzde 17 artırdı.

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Son güncelleme: 13:31 31.12.2019
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