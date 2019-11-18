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Huawei’nin muafiyeti 90 gün daha uzuyor

Trump yönetimi, ABD'li şirketlerin Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei Technologies ile iş yapmaya devam etmesine izin veren muafiyeti bugün 90 gün daha uzatmaya hazırlanıyor.

11:08 -
Haberler Ekonomi
Huawei’nin muafiyeti 90 gün daha uzuyor

Reuters’ın Cuma günkü haberinde başlangıçta iki haftalık bir uzatmanın beklendiği ve daha fazla uzatma için çalışmalar yapıldığı, ancak düzenlemelerle ilgi bazı sıkıntılar sebebiyle henüz bir sonuca varılamadığı yer almıştı.

Konuya yakın iki kaynak, haftasonunun ardından Trump yönetiminin planlarının değiştiğini ve ABD’nin geçici muafiyeti 90 gün daha uzatmaya karar verdiğini belirtti.

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19 AĞUSTOS’TA 90 GÜN UZATILMIŞTI

ABD hükümeti Çinli telekonomünikasyon şirketi Huawei Technologies’in ABD’li şirketlerden ürün almasına izin veren muafiyeti daha önce 19 Ağustos’ta da 90 gün uzatmıştı.

Adlarının açıklanmasını istemeyen konuya yakın kaynaklar, planlanan uzatmanın bugün açıklanacağını söylediler.

ABD Ticaret Bakanlığı, Huawei’yi ABD’li şirketlerin ürün satmasının yasaklandığı listeye almasından kısa süre sonra, Huawei’nin Mayıs’ta Amerikan yapımı mallar satın almasına izin vermişti. (REUTERS)

Huawei Türkiye Genel Müdürü Seth Wang geçtiğimiz aylarda sozcu.com.tr'nin sorularını yanıtlamıştı.

 

 

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Son güncelleme: 11:11 18.11.2019
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