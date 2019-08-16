Son dakika… Hükümet Memur-Sen’e teklifini iletti

Memur ve memur emeklilerinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek için gerçekleştirilen 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri kapsamında hükümet ve sendikalar 4. kez bir araya geldi. Hükümet Memur-Sen’e 2020 yılı için ilk 6 ay yüzde 3,5 ikinci 6 ay yüzde 3, 2021 yılı için ilk 6 ay yüzde 3 ikinci 6 ay yüzde 2.5 teklif etti.

MEMUR SEN: BU TEKLİFİ YOK SAYIYORUZ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Bakan Selçuk’un teklifi açıklamasının ardından, “Bu teklifi kabul etmemiz mümkün değil, heyeti dışarıya alıyorum. Piyasanın gerçekleri ile uyumlu bir teklif değildir. Memur emeklilerin giderleri arttı. Bu oranlar ne gerçekçi ne de yeterli. Biz getirilen teklif kamu görevlilerinin bütçesinde bir dengelenmeyi göstermiyor. Yeni bir teklif bekliyoruz. Bu teklifi yok sayıyoruz.” açıklamasını yaptı.

MEMUR-SEN NE İSTEMİŞTİ?

Memur-Sen taban aylığa seyyanen 200 lira, 2020 yılı için yüzde 8+7, 2021 için yüzde 6+6 zam ve 2020 yılı için yüzde 3, 2021 yılı için yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu.