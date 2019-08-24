İBB, otogar yönetimine ihtarname gönderdi

İstanbul'da uzun süredir tartışma konusu olan Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın otoparklarının kısa süre önce İBB şirketlerinden İSPARK'a devredilmesinin ardından kritik bir gelişme daha yaşandı.

İBB, işletme sözleşmesi dolan otogarın işletmesinin 3 gün içinde kendilerine teslim edilmesi için mevcut yönetime ihtarname gönderdi.İhtarnamede “Tarafınızca yapılan otogar işletmeciliğinin 3 gün içinde sonlandırılarak belediyemize teslim etmeniz gerekmekte olup aksi takdirde 2886 sayılı kanunun 75. maddesine göre mülki idare amirliğince tahliye edileceksiniz” denildi.

Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın otoparkı, İBB Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda yargı sürecinin tamamlanmasının ardından 8 Ağustos günü resmen İBB şirketlerinden İSPARK'a devredilmişti.Otogarı işleten Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği ile Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş'nin 25 yıllık işletme sözleşmesinin 5 Mayıs 2019 günü dolmasının ardından güvenlik ve hijyen sorunları yaşanan otogarın nasıl ve kim tarafından işletileceği akıbetinin ne olacağı tartışma konusuydu.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun taşınacağını ve teknoloji merkezine dönüştürüleceğini açıkladığı Bayrampaşa Otogarı için 23 Ağustos günü yeni bir adım daha atıldı.

“3 GÜN İÇİNDE TESLİM EDİN YOKSA TAHLİYE EDİLECEKSİNİZ”

Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği ile Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'ye belediye başkanı adına İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı İrşadi Akbaş imzalı ihtarname çekildi.23 Ağustos tarihli ihtarnamede Bayrampaşa'da yaklaşık 230 dönümlük arazi üzerinde otogar kompleksinin işletilmesine dair İBB ile ilgili dernek ve şirket arasında düzenlenen 29 Aralık 1987 onay tarihli işletmecilik sözleşmesinin süresinin 5 Mayıs 2019 tarihinde sona erdiği kaydedildi. İhtarnamede “Bu itibarla sözleşmenin 05.05.2019 tarihinde sona ermesi nedeniyle Büyük İstanbul Otogarı'nın işletmeciliğinden doğan haklarımız saklı kalmak kaydıyla tarafınızca yapılan otogar işletmeciliğinin 3 gün içinde sonlandırılarak belediyemize teslim etmeniz gerekmekte olup aksi takdirde 2886 sayılı kanunun 75. maddesine göre mülki idare amirliğince tahliye edileceğiniz ve doğacak her türlü zarardan tarafınızın sorumlu olacağı hususunu ihtaren tebliğ ederim” denildi.