İBB tren sürücüsü işe alacak! İşte başvuru şartları…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden METRO İSTANBUL AŞ, 154,25 km hatta 13 ayrı sistemde verdiği hizmetle Türkiye'nin en büyük kent içi raylı sistem işletmecisi konumunda. 158 istasyonda ve 844 araç ile her gün 2 milyonun üzerinde yolcu taşıyan şirket, 2 bin 690 kişiye istihdam sağlıyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla yeni dönemde raylı sistem yatırımları hız kazandı. Bu raylı sistemleri İBB adına işleten Metro İstanbul da kadrosuna yeni tren sürücüleri katma kararı aldı.

KADIN İSTİHDAMINA DESTEK

Aralık 2019 itibariyle 614 tren sürücüsü ve 70 sürücüsüz metro acil müdahale personeli ile İstanbullulara güvenli ve konforlu hizmet sunmak için çalışan Metro İstanbul, kadın istihdamına destek vermek amacıyla özellikle kadın tren sürücüsü sayısını artırmayı hedefliyor.

BAŞVURULAR İNTERNETTEN YAPILIYOR

Metro, tramvay gibi kent içi raylı sistemlerde görev almak isteyen adaylar başvurularını 20 Aralık 2019 Cuma gününe kadar kariyer.ibb.istanbul adresinden yapabilecek. Değerlendirmede başarılı olan adaylar Tren Sürücüleri Eğitim Programı'na katılacak. Teknik ve teorik derslerin verildiği 4 aylık eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar brövelerini almaya hak kazanacak.

İstanbul'da genişleyen metro, tramway vb. kent içi raylı sistem ulaşım araçlarını kullanacak adayların; İstanbul'u ve işini çok sevmesi, ekip ruhuna inanması aranan en temel özellikler…

Başvuru için aranan diğer özellikler ise şöyle:

En az Teknik Lise mezunu veya Meslek Yüksekokullarının örgün eğitim veren; Elektrik – Elektronik, Otomotiv, Motor, Bilişim Teknolojileri, Bilgisayar, Raylı Sistemler, Mekatronik,

Otomasyon ve Makine bölümlerinden mezun olmak,

En az B sınıfı ehliyete ve Psikoteknik belgesine sahip olmak,

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olmak,

Vardiyalı çalışma konusunda engeli olmamak,

İstanbul Avrupa Yakası'nda ikamet etmek.