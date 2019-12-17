İBB yer olmayan mezarlığa neden zam yaptı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından İstanbul’da mezar ve cenaze ücretlerine zam yapıldı. Tabutlu defin ücreti 300 TL’den 350 TL’ye yükseltildi. Zincirlikuyu’da bir mezar yeri satın almanın bedeli ise 30 bin TL’den 34 bin TL’ye çıktı. 2018 yılında Zincirlikuyu’da boş mezar ücreti 25 bin idi.

İstanbul’da uzun yıllardır boş mezar yeri bulmak ciddi bir sıkıntı. Vatandaşlar, ölülerini üst üste gömerek soruna çözüm bulmaya çalışsa da bu yöntem her zaman geçerli olmuyor. Çünkü, yönetmeliğe göre üst üste 2 kişinin gömülmesi için aradan 5 sene geçmesi gerekiyor ancak lahit denilen çift katlı mezarlıklara aynı gün bile 2 kişi gömülebiliyor. Kimi vatandaşlar da yıllar öncesinden 5-10 kişilik aile kabristanı satın alarak, mezar yeri problemini çözmeye çalışıyor.

ZİNCİRLİKUYU’DA MEZAR YERİ 34 BİN TL

Avrupa Yakası'nda Zincirlikuyu, Ulus, Rumelihisarı (Aşiyan), Abide-i Hürriyet, Nafibaba gibi mezarlıklardaki fiyatlar ise 30 bin TL'den 34 bin TL'ye, cenazenin yanındaki boş yerin bedeli ise 15 bin TL'den 17 bin TL'ye yükseltildi. Sütlüce, Kağıthane merkez, Hasdal, İstinye gibi 2'nci bölge mezarlıklardaki bedel de Anadolu Yakası'ndaki ikinci bölge mezarlık fiyatları ile eşit tutuldu. Kilyos, Ayazağa, Büyükçekmece, Habipler, Cebeci gibi yerlerdeki 3'üncü bölge mezarlık fiyatları da 4 bin liradan 4 bin 500 liraya yükseltildi.

“İSTANBUL’DA HER YIL BAYBURT’UN NÜFUSU KADAR KİŞİ HAYATINI KAYBEDİYOR”

Peki, İstanbullular ne yapmalı? Hayatını kaybeden eşini dostunu nereye gömerek son görevini yerine getirmeli? İstanbul’da 497’si Müslümanlar 67’si gayri müslimler için olmak üzere 564 mezarlık bulunuyor fakat günde ortalama 200 kişi hayatını kaybediyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre İstanbul’da her yıl 634 bebek doğuyor. Bu rakam yılda 80 bini bulurken, neredeyse sadece İstanbul’da her yıl Bayburt’un nüfusu kadar kişi hayatını kaybediyor.

Yetkililer, önümüzdeki 20 yıl içinde boş mezar yeri bulmanın yeni yatırımlar olmazsa imkansız olacağını belirtirken, hayatını kaybeden kişileri gömebilmek için her yıl 200 dönüm arazi tahsis edilmesine ihtiyaç duyuluyor. İstanbul’da en ucuz mezar yeri ise bin liradan başlıyor.

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‘YÖNETMELİK GEREĞİ FİYAT AÇIKLAMAK ZORUNDAYIZ’

İstanbul’da boş mezar olmamasına rağmen fiyat bilgisi neden açıklanıyor sorusunu yönelttiğimiz İBB Mezarlıklar Daire Başkanı Dr. Ayhan Koç, “İstanbul’da mezarlık alanları bölge olarak 4’e ayrılır. Şu anda 4. bölge dediğimiz Göktürk ve Bahçeköy’de boş yerler bulunuyor. Fiyat bilgisi açıklamamızın sebebi de yönetmelikten kaynaklanıyor. İBB ve tüm belediyeler her yıl sonunda gelecek yıl hizmetlerinin fiyat bilgisini açıklamak zorundadır” ifadelerini kullandı.

‘CENAZE HİZMETLERİ ÜCRETSİZ, TABUT ÜCRETLİDİR’

Cenaze hizmetleri bilindiği üzere belediyeler tarafından ücretsiz olarak yapılıyor ancak 300 Türk Lirası olarak bilinen defin hizmetleri de yapılan zam ile birlikte 350 Türk Lirası’na yükseltildi. Peki ücretsiz olarak bilinen bir hizmet için neden fiyat bilgisi açıklandığını sorduğumuz Koç, “Öncelikle, toprak yerleri hep ücretliydi bu hiçbir zaman ücretsiz olmadı. Cenaze hizmetlerine gelince de ölünün kefeninden sabununa kadar bu hizmetler elbette ücretsiz.

Bu hizmetimize tabut dahil değil. Vatandaşlar tabut ile gömmek isterlerse o zaman ücret alınıyor. Burada fiyat bilgisi açıklanan hizmet ‘tabut’ ücretidir normalde tüm işlemler ücretsizdir” diye konuştu.

‘ANADOLU’DA GÖMÜLMESİ İSTENEN ÜCRETSİZ GÖNDERİLİYOR’

20-30 yıl sonra İstanbul’da mezarlık alanı bulmanın mümkün olmayacağını anlatan Koç, “İleride insanların bizlere rahmet okuması için, Anadolu’ya da cenaze gönderiyoruz ve hedefimiz hayatını kaybeden kişilerin yüzde 50’sini memleketine gönderebilmek. Bu hizmetimiz de ücretsiz” dedi.

‘BEN YENİ BİR MEZARLIĞA GÖMÜLMEK İSTERİM’

Koç, yaşamını yitirmesi durumunda yeni mezarlıklara gömülmek istediğini belirterek, “Yeni mezarlıklar daha planlı ve navigasyon gibi aradığınız mezar yerini kolaylıkla bulabiliyorsunuz. Ben yeni yapılan planlı bir mezara gömülmek isterim. Çoğu mezarlar İstanbul’da plansız olduğu için bir mezara geçmek isterken başka bir mezara basmak durumunda kalabiliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

1998 YILINDAN BERİ VEFAT EDEN KİŞİLERE E DEVLET’TEN ULAŞILABİLİYOR

Vatandaşlar, e-devlet üzerinden de mezarlık yeri sorgulayabiliyor. 1998 yılı 6. aydan itibaren hayatını kaybeden tüm insanların kaydına ulaşabilen sistemde, 1937-1998 yılları arasında Mezar Yeri Kullanma Belgesi alınan cenazelerin kaydı da

yer alıyor. Sistemde aile kabristanına sonradan defnedilen cenazeler e-devletten sorgulanamıyor ancak bu verilerin de sisteme işlendiği bilgisine ulaşıldı.

İŞTE İSTANBUL’DAKİ MEZARLIK FİYATLARI

Karacaahmet, Çengelköy, Nakkaştepe'nin içinde bulunduğu 1'inci bölge mezarlıklarda boş mezar yeri bedeli 30 bin TL'den 34 bin TL'ye yükseldi.

İkinci grupta yer alan İçerenköy, Pendik, Maltepe gibi ilçelerdeki boş mezarlık bedeli 12 bin TL'den 14 bin TL'ye yükseldi.

Tuzla, Ümraniye, Çekmeköy gibi ilçelerdeki ek mezarlık fiyatları 4 bin TL'den 4 bin 500 TL'ye yükseldi. Azınlık gruplarının defnedildiği mezarlık fiyatları ise 6 bin 500 TL'den 7 bin 150 TL'ye çıktı.