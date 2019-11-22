Değnekçi terörüne İBB’den yeni önlem!

İstanbul'un her yanında, yaklaşık 2 bin 300 çalışanı ve 500'e yakın otoparkta her gün, ortalama 120 bin sürücüye hizmet veren İSPARK, son günlerde bazı açık otoparklarda ortaya çıkan değnekçilere karşı önlem aldı.

MESAİ SAATLERİ UZATILACAK, KAMERA TAKILACAK

Alınan önlemlerle ilgili açıklama yapan İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır, kent genelinde vatandaşlardan yasadışı bir şekilde otopark ücreti toplamak isteyen değnekçiler gözlemlediklerini belirtti. Çakır, “Bununla ilgili olarak, gerek şirket içi gerekse güvenlik birimleriyle yaptığımız görüşmeler neticesinde; bazı önlemler almaya karar verdik. İlk olarak, değnekçilerin görüldüğü açık otoparklarda çalışan personelimiz için mesai saatlerini yeniden düzenleyerek uzatacağız” dedi.

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“HEMEN BAŞLADIK”

Sloganlarının, ‘Güvenle park, güler yüzle hizmet' olduğunu kaydeden Çakır, sözlerini şöyle sürdürdü: “Güvenli park için de çalışmalarımızı tüm İstanbul'da, özellikle sorunlu alanlarda arttırarak devam edeceğiz. Alacağımız önlemlerden biri olan mesai saatlerinin uzatılmasına yönelik çalışmalarımıza hemen başladık. Açık otoparklarda giriş ve çıkışlara bariyer sistemlerinin kurulması ile ilgili arkadaşlarımız saha incelemelerini sürdürüyor. Ay sonu itibariyle açık otoparklarda; hem aydınlatma hem bariyer hem de güvenlik kamerası sistemini hayata geçirerek buraları daha güvenli hala getireceğiz. Aldığımız önlemlerle bu tarz yasa dışı oluşumların oralarda, otopark ücreti tahsilatının önüne geçmiş olacağız.”

DEĞNEKÇİLERİ, 153 BEYAZ MASA'YA ŞİKÂYET EDİN

Çakır, vatandaşların değnekçilerle karşılaşması durumunda neler yapmaları gerektiği yönündeki bir soruyu da şöyle cevapladı: “Vatandaşlarımızdan, değnekçilere maruz kaldıklarında zaman kaybetmeden, 153 Beyaz Masa'yı arayarak, sorunu yaşadıkları yerle ilgili bilgi vermelerini rica ediyoruz. Biz de gerekli önemleri alarak ilgili birimlere bu yerlerle ilgili bildirimde bulunacağız. Vatandaşlarımızın başka bir sorunla karşılaşmaması için her türlü önlemi almaya hazırız.”