Son dakika… İBB’den Halk Ekmek’in bazı ürünlerine yüzde 40 zam

Hem ucuz hem sağlıklı olduğu gerekçesiyle tüketicilerin tercih ettiği İstanbul Halk Ekmek’in, normal ve kepekli ekmek hariç diğer ürünlerine, çeşitli oranlarda zam yapıldı. Açıklanan yeni fiyat listesine göre, 250 gramlık normal ve kepekli ekmeğin fiyatı 75 kuruş olarak kaldı. Halk Ekmek’te 85 kuruştan satılan 350 gram pidenin fiyatı ise miktarı 300 grama düşürülerek, 1 TL oldu. Akdeniz ekmeğinin fiyatı 80 kuruştan 1 TL’ye, altın çörek 50 kuruştan 75 kuruşa, 50 gramlık tam buğday unlu ekmeğin fiyatı ise 25 kuruştan 30 kuruşa çıkarıldı. En çok tüketilen ürünlerden olan 670 gram tost ekmeğinin fiyatı da 3,25 TL’den 4,50 TL’ye çıkarıldı.

EKREM İMAMOĞLU KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, otoparkların ardından işletmesi de İBB'ye devredilen Bayrampaşa Otogarı'nda incelemelerde bulundu. Otogarın yeni mal sahibinin İBB olduğunu vurgulayan İmamoğlu, esnafın kira bedellerini kuruma ödeyeceği bilgisini paylaştı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Halk Ekmek'in paketli ürünlerindeki fiyat değişikliği konusuna da değindi.

‘NORMAL EKMEKLE İLGİLİ BİR ZAM YOK’

Halk Ekmek’teki bazı özel ürünlerle ilgili zam söz konusunu olduğunu belirten İmamoğlu, “Uzun süredir zam yok. Biz, hizmet etmek istiyoruz. Özellikle yoğun tüketilen kalemlerde zam yapılmaması konusunda karar vermiştik. Ama diğer bazı özel ürünlere ya da bir takım, özel çalışılan ürünlere de zam yapılabilir diye bir karar verilmişti. O uygulamaya geçilecekti bu günlerde. Listeyi istedim kendilerinden. Ama dediğim gibi normal ekmekle ilgili şimdilik zammımız yok.

İşte yeni fiyat tarifesi: