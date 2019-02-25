İçişleri Bakanlığı personel alacak! 1200 personel alımı için şartlar neler? İşte başvuru şartları…

İçişleri Bakanlığı için personel alımı yapılacak. 81 İl Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlükleri emrinde istihdam edilmek üzere toplam bin 200 personel işe alımı gerçekleştirecek. Başvuru şartları neler?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığı personel alımını, “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde; Bakanlığımız Merkez teşkilatı ile 81 İl Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlükleri emrinde istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-1/a ve Ek-l/b sayılı tablolarda adedi ve pozisyon unvanı belirtilen boş pozisyonlara toplam 1200 adet personel alımı yapılacaktır.” duyurusu ile ilan etti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLAN BAŞVURU DETAYLARI

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