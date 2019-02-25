İçişleri Bakanlığı personel alacak! 1200 personel alımı için şartlar neler? İşte başvuru şartları…

İçişleri Bakanlığı için personel alımı yapılacak. 81 İl Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlükleri emrinde istihdam edilmek üzere toplam bin 200 personel işe alımı gerçekleştirecek. Başvuru şartları neler?
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
İçişleri Bakanlığı personel alımını, “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde; Bakanlığımız Merkez teşkilatı ile 81 İl Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlükleri emrinde istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-1/a ve Ek-l/b sayılı tablolarda adedi ve pozisyon unvanı belirtilen boş pozisyonlara toplam 1200 adet personel alımı yapılacaktır.” duyurusu ile ilan etti.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLAN BAŞVURU DETAYLARI
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN
SINAV BAŞVURU BELGELERİ
- Başvuru sırasında aday tarafından elektronik ortamda doldurulan İş Talep Formunun imzalanmış bilgisayar çıktısı,
- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),
- Son altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf,
- Arşiv Uzmanı pozisyonuna başvuracak adaylardan; Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programından herhangi birinden mezun olmayıp, programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça derslerinden en az birine yer veren lisans bölümlerinden mezun olan adayların bunu gösterir onaylı transkript belgesi,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı Hizmet Belgesi,
- Bakanlığımız www.personel.icisleri.gov.tr internet adresinin “Örnek Formlar ve Dilekçeler” bölümünden temin edilerek aday tarafından elektronik ortamda eksiksiz ve hatasız bir şekilde doldurulup, her bir nüshaya resim yapıştırılarak imzalanmış, 2 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu.