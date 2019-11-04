İcra dava dosyası sorgulama nasıl yapılır?

Hakkınızda var olan bir icra dosyasını ya da devam eden mahkemenizi ve son durumunu takip etmek için nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini mi arıyorsunuz? Birçok vatandaş tarafından merak edilen ve hakkında detaylı bilgi aranan icra dosyası sorgulama işlemi pek çok kamusal işlemin gerçekleştirildiği e-devlet Kapısı'ndan yapılabilmektedir. E-devlet Kapısı'na Dernek Sorgulama, İmar Barışı Kayıt Başvurusu ve Sorgulaması, Doğum Yardımcı Başvuru Sonucu Sorgulaması ile Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi Sorgulama hizmetleri ile birlikte eklenen İcra Dosyası Sorgulama işlemi ile milyonlarca vatandaşa kolaylık sağlanmıştır. Peki, icra dava dosyası sorgulama nasıl yapılır? Online olarak gerçekleştirebileceğiniz sorgulama işlemi için gerekli şeyler nelerdir? İşte konuya ilişkin tüm detayları öğrenebileceğiniz haberimizin ayrıntıları…

İCRA DAVA DOSYASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?



Öncelikle icra dosyası takibi yapabilmek içi e-devlet Kapısı'na yani https://www.turkiye.gov.tr adresine girmeniz gerekmektedir.Ardından Adalet Bakanlığının e-devlet içindeki sayfasına giderek listelenen hizmetler arasından icra dosyası sorgulamasını bularak işleminizi yapabilirsiniz. Bir diğer seçenek olarak https://www.turkiye.gov.tr/adalet-icra-dosyasi-sorgulama sayfasına girerek daha kısa yoldan direkt olarak sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz. Görüntülediğiniz sayfada icra dosyalarınız sıralanır. Bu listenin sağ tarafında yer alan “Detay Görüntüleme” butonunu kullanarak dosyanıza ait türü, durumu, açılış tarihini ve dosya numaranızı görebilirsiniz. Aynı zamanda davadaki tarafları ve varsa avukatları da görüntüleyebilirsiniz.

Tüm bunların yanı sıra her iki yolda da yapmanız gereken bazı işlemler bulunmaktadır. Link ile direk olarak sorgulama sayfasına gittiğinizde de Adalet Bakanlığı'nın sayfasından gittiğinizde de sisteme giriş yapabilmek için bazı bilgileri cevaplandırmalısınız. Sisteme giriş için TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi kullanmalısınız. Eğer e-devlet şifreniz yok ise ve ilk defa temin edecekseniz bunu size en yakın PTT şubesinden 2 TL karşılığında alabilirsiniz. Ancak e-devlet şifrenizi unuttuysanız kimlik bilgileriniz ile sistem üzerinden yeniden edinebilirsiniz. Tüm e-devlet şifreleri TC kimlik numaralarında olduğu gibi kişiye özeldir.