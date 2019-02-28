İddaa ihalesinde Turkcell’in itirazı kabul edilmemiş

İddaa ihalesi son zamanlarda Türkiye’de en fazla konuşulan ihalelerden biri oldu. 27 Kasım 2018 tarihinde Turkcell iştiraki Inteltek İddaa ihalesine tek başına girmiş ve kazanmıştı. Fakat Rekabet Kurumu yeterli piyasa koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle ihaleyi iptal etmişti.

Ardından düzenlenen yeni ihaleye Demirören Grubu ve ABD’li Scientific Games de katıldı. Bu yeni ihaleyi Demirören ve Scientific Games kazandı. Son turda rakipleri Inteltek’le mücadele etmişlerdi.

INTELTEK İTİRAZ ETTİ

Ardından Inteltek 18 Şubat 2019 tarihinde resmi itirazını verdi. Bu itirazda Demirören Ailesi’nin ortağı Scientific Games’in ‘deneyimsiz’ bir firma olduğu iddia edildi. İtiraz dilekçesinde, “Scientific Games Szerencsejatek Szolgaltatasok Korlatolt Felelössegü Tarsasag' unvanlı şirketin şartnamede aranan iş deneyimine sahip olup olmadığı ve Şans Ortak Girişim tarafından yeterlilik değerlendirmesi için gerekli belgelerin/sertifikaların sunulup sunulmadığı hususlarının detaylı değerlendirilmesi talebiyle, şirketimiz tarafından ihale komisyonuna bugün itibarıyla kapsamlı bir itiraz dilekçesi sunulmuştur” ifadesi kullanıldı.

Turkcell’in itirazının sonuçlanıp sonuçlanmadığı hakkında resmi bir duyuru yapılmazken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören bugün TFF Başkanlığı’ndan istifa ederken, “26 Şubat 2012’den beri sürdürmekte olduğum Türkiye Futbol Federasyon Başkanlığı’ndan İDDAA, Misli.com’un Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı görevimden istifa ediyorum” açıklamasında bulundu. Yani Turkcell’in itirazı dikkate alınmadı.

Turkcell yetkilileri konuyla ilgili sorularımızı yanıtsız bıraktı.