İddaa’da bayiler iş yavaşlatıyor 

İddaa’da kriz çıktı! Bazı bayiler iş yavaşlatıyor. Konuyla ilgili Sözcü’ye konuşan Spor Toto ve At Yarışları Ganyan Bayileri Esnaf Odası Başkanı Fevzi Kuvvet, “15 senedir toplam satıştan aldığımız yüzde 7.2 oranı ve ödediğimiz kuponlardan aldığımız yüzde 2 ile ayakta durmaya çalışıyoruz. Biz bu oranın yüzde 8'e çıkmasını beklerken, Spor Toto Teşkilatı indirime giderek satıştan aldığımız payı yüzde 4.8'e, kupon ödemelerinden aldığımız yüzde 2 oranını ise yüzde 1'e indirdi” dedi.

’23 EYLÜL’E KADAR ÇÖZÜM BULUNMAZSA OTURMA EYLEMİ YAPACAĞIZ’

Duydukları rahatsızlığı Spor Toto Teşkilatı'na ilettiklerini belirten Kuvvet, “23 Eylül'e kadar çözüm bulunmazsa Ankara'ya giderek 8 bin kişiyle Spor Toto Teşkilatı'nın önünde bir oturma eylemi yapacağız” diye konuştu.

EN İYİ TEKLİFİ DEMİRÖREN VERMİŞTİ

Ayrıca geçtiğimiz aylarda iptal edilen İddaa ihalesinde en iyi teklifi yüzde 0.2 komisyon ile Demirören-Scientific Games ortaklığı vermişti. İhaleyi ondan önce Turkcell kazanmış ve ihale çoğunluk yok diye iptal edilmişti.

TURKCELL KAZANMIŞ İPTAL EDİLMİŞTİ

Daha önce tek şirket ihaleye girdiği için Spor Toto Başkanlığı İddaa ihalesini iptal etmişti. Spor Toto Teşkilat Başkanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “25 Ekim 2018 tarihinde Resmi Gazete’de ve Kamu İhale Bülteni’nde ilan edilen Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması İhalesi, ihaleye yalnız bir isteklinin teklif vermesi nedeniyle rekabetin sağlanamadığı değerlendirildiğinden iptal edilmiştir.” ifadelerini kullanmıştı.

İNTELTEK ALMIŞTI

İddaa ihalesi için tek teklifi Turkcell iştiraki İnteltek vermişti. Turkcell ve İntektel CEO'su Terzioğlu yaptığı açıklamada “İddaa için 10 yıllık 200 milyarlık cironun taahhüdünü vermiş olduk. 1 yıllık uzatma süremiz var. Mart gibi yüzde 70 ikramiyeli yeni süreci başlatmayı planlıyoruz.” diye konuşmuştu.

2004 YILINDA BAŞLATMIŞTI

Spor Toto Teşkilatı 2004 yılında İddaa oyununu başlatmıştı. 2008 yılında ihale yenilendi ve 10 yıllığına İddaa oynatma hakkı yüzde 1.4 komisyon oranı ile Turkcell iştiraki İnteltek'e devredilmişti.