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İDO terminallerine kedi ve köpek evleri

İDO, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında tüm terminallerinde İDO çalışanlarının ve yolcularının sıklıkla beslediği tüm kedi ve köpekler için evler hazırlıyor. İlk olarak Yenikapı, Bostancı ve Eskihisar terminallerinde kedi ve köpek evleri hazırlayan İDO, tüm terminallerde sıcak yuvalar vermeyi sürdürecek.

15:44 -
Haberler Ekonomi
İDO terminallerine kedi ve köpek evleri

İDO, “4 Ekim Hayvanları Koruma Günü” kapsamında kedi ve köpeklere sıcak yuvalar vermek üzere evler hazırladı.

‘ÇOK MUTLUYUZ’

İDO Kurumsal İletişim ve Ticari Alanlar Yönetimi Müdürü Hande Ergünlü, “İDO olarak sadece 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'ne özel tek bir gün için değil bu kapsamda her daim terminallerimizde sevimli hayvan dostlarımız için barınabilecekleri kedi ve köpek evleri hazırlamaktan çok mutluyuz. Hali hazırda İDO ailesi olarak tüm çalışanlarımızın ve sıklıkla yolcularımızın beslediği kedi ve köpeklere şu an için yolcu yoğunluğu olan Yenikapı ve Bostancı terminallerimizde evler hazırladık. Kurumsal Sosyal Sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde kedi ve köpeklere sıcak yuvalar vermeyi tüm terminallerimizde sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.

Kedi köpek yenikapı
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