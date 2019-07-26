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İDO’dan yeni hat

İDO, yeni hattı olan Büyükçekmece-Bursa deniz otobüsü seferlerini 2 Ağustos itibariyle Cuma-Cumartesi-Pazar günleri gerçekleştirmek üzere başlatıyor.

15:02 -
Haberler Ekonomi
İDO’dan yeni hat

İDO yeni deniz otobüsü hattının seferleri ile; Büyükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt bölgelerinden Bursa´ya olan yolcu potansiyelinin gereksinimlerine yanıt vermeyi amaçlıyor. İDO Büyükçekmece-Bursa hattı deniz otobüsü seferleri 95 dakika sürecek.

Bu doğrultuda yeni Büyükçekmece-Bursa deniz otobüsü hattı 2 Ağustos 2019 tarihi itibariyle Cuma-Cumartesi-Pazar günleri gerçekleştirilecek.

Sadece Cuma-Cumartesi-Pazar günleri yapılacak olan seferlerin Büyükçekmece’den hareket saati 10.30 ve 20.30, Bursa’dan hareket saati ise 08.00 ve 18.30.

Son güncelleme: android-time 15:09 26.07.2019
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