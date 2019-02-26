İETT’den yeni ücretsiz aktarma hattı

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü raporunda hizmet kalitesini artırmak, özel araç kullanımını azaltmak, aktarma alışkanlığı kültürünü kazandırmak, Ataköy ve Bakırköy’de ikamet eden yolcuların M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metrosu’na entegrasyonun sağlanması amacıyla HT71 Ataköy-Bakırköy otobüs hattının(1 araç) kurulması, ilgili hat ile M1A metrosu arasında yapılacak yolculuklarda ücretsiz aktarmanın sağlanması teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından kabul edildi.

UKOME kararıyla ayrıca İstanbul Havalimanı’na uIaşım sağlayacak iST-I0 kodlu Yeni Havalimanı-Tepeüstü hattının güzergahının kullanıcılardan gelen istek üzerine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçecek şekilde tarife ücreti de yeniden revize edildi. Eski tarifeye göre 30 lira olan tarife 25 lira (sınırlı kullanım 8 düşüş) olarak belirlendi.

DHA