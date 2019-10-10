İHA sayısı artıyor! İzinsiz uçuşa 2 bin 124 TL ceza var

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) verilerine göre, 2016’da 11 bin 839 olan İHA pilotu sayısı, 2017 sonunda 22 bin 195’e, geçen yıl sonunda 35 bin 660’a ulaştı. Hızla artan sayı, bu yılın ekim ayı itibarıyla 48 bin 800’ü buldu.

Bu süreçte, İHA sayısındaki artış da dikkati çekti. 2016’da 8 bin 349 olan İHA sayısı, 2017’de 20 bin 813’e, geçen yıl 27 bin 560’a çıkarken, 2019 ekim ayı itibarıyla 32 bin 100’e yükseldi.

253 UÇUŞ BAŞVURUSU OTOMATİK ONAYLANDI

İHA Kayıt Sistemi’nde 27 Temmuz’da hizmete açılan “uçuş izni (mülki idare) modülü” üzerinden bugüne kadar yeşil alanlar (uçuşa serbest) için yapılan 253 uçuş izni başvurusu sistem tarafından otomatik onaylandı.

Aynı tarih itibarıyla yeşil bölgeler dışına yönelik gerçekleştirilen 193 uçuş izni başvurusundan 61’ine de en yakın mülki idare amirliğince ortalama 2-3 günde onay verildi. 132 başvuru ise yapılan değerlendirmede riskli bulundu ve geri çevrildi.

Ar-Ge amacıyla yapılan uçuş izni başvurularında ise 880 müracaatın 390’ı yine en yakın mülki idare amirliğince onaylandı.

AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI 500 GRAM ALTINDA

Ayrıca azami kalkış ağırlığı 500 gram altı İHA sahiplerinin, araçlarını kaydetmeden önce İHA Kayıt Sistemi’nde görebileceği il bazlı bölgeler haritasının yazılım çalışması tamamlandı. Bu yazılım en kısa sürede İHA Kayıt Sistemi’ne entegre edilecek ve kamuoyuna duyurulacak.

Öte yandan SHGM tarafından İHA eğitimleri vermek üzere yetki alan eğitim kuruluşlarının sayısı da 44’e ulaştı. İHA eğitimleri vermek üzere yetkilendirilen Ankara’da 16, İstanbul’da 6 kuruluş bulunuyor. Eskişehir, Nevşehir, Samsun, Kayseri, Konya, Burdur, Elazığ, Kocaeli, Tokat ve Antalya’dakiler ile toplam 44 İHA eğitim kuruluşu faaliyet gösteriyor.

İZİNSİZ İHA UÇUŞLARA EN AZ 2 BİN 124 TL CEZA

Askerlik, güvenlik, istihbarat, gümrük ve orman yangınlarıyla mücadele hizmetlerinde kullanılan Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet müdürlükleri, Orman Genel Müdürlüğü, istihbarat birimleri, Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü gibi kurumların sahip olduğu devlet İHA’ları hariç, azami kalkış ağırlığı 500 gram ve üzeri tüm insansız hava aracı sahiplerinin bunları kaydettirmeleri gerekiyor.

Ayrıca azami kalkış ağırlığı 500 gram ve üzeri İHA uçurmak isteyen pilotların da SHGM sistemine kaydolmaları ve İHA uçuşları öncesi izin almaları şartı bulunuyor.

İzinsiz veya kayıtsız, tescil olmadan uçuş yapan şahıslara ve İHA pilotlarına 2 bin 124 liradan 8 bin 498 liraya kadar para cezası kesilebiliyor.

AA