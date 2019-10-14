İhaleleri yüksek teklif veren almış

Sayıştay'ın Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün (DSİ) Raporu'nda, ihaleler kalem kalem yer aldı. DSİ'nin düşük teklif veren firmalar yerine yüksek teklif veren firmalara işi vermesi devleti milyonlarca liralık kayba uğrattı. İşte Sayıştay'ın usulsüzlük tespit ettiği 10 ihale:

– Mardin Ceylanpınar Ovaları Cazibe Sulaması: Yapım İşi ihale puanlamasında en yüksek puanı alan 328 milyon 161 bin 879 TL teklif istekli üzerinde bırakıldı. Geçerli en düşük teklif sahibi isteklinin, aynı nitelikteki aynı iş için teklifi 306 milyon 989 bin 631 TL oldu. Devlet, 21.1 milyon lira zarara uğratıldı.

– Kralkızı Dicle P-3 Pompaj Sulaması: İletim Kanalı Pompa İstasyonu ve Ana Kanal Yapım İşi ihalesi 268 milyon TL veren firmaya verildi. En düşük teklif 259 milyon oldu. Devlet, 8.6 milyon lira kayba uğradı.

– Mardin Cazibe Sulaması: En yüksek puanı alan 104 milyon TL teklif bedelli firmaya bırakıldı. Daha ekonomik nitelikteki teklif olan 99 milyon reddedildi. Kayıp, 4.7 milyon TL.

– Kuruçay Barajı Sulaması: Yapım İşi ihalesi 33 milyon 884 bin TL bedelle ihale edildi. Ancak, 31 milyon 519 bin TL teklif eden firma reddedildi. Zarar 2.3 milyon lira oldu.

– Sivas Nevruz Sulaması: En yüksek puanı alan 36 milyon 700 bin TL teklif bedelli istekli üzerinde bırakıldı. Bir başka firmanın önerdiği 34 milyon 308 bin 606 TL'lik teklif reddedildi. Zarar 2.3 milyon lira.

– Reyhanlı Barajı Sulaması: 64 milyon 912 bin 878 TL teklif bedelli istekli üzerinde bırakıldı. 64 milyon TL öneren firma reddedildi. Zarar 800 bin.

– Kılavuzlu Sulaması: 113 milyon 978 bin TL yerine, 118 milyon 953 bin 406 TL veren firmaya seçildi. Zarar 4.9 milyon lira.

– Yeni Hizmet Binası ihalesi: En düşük teklif olan 100 milyon TL yerine 110 milyon 840 bin TL tekli veren firmaya verildi.

– Viranşehir Pompaj Sulaması: İş 108 milyon öneren firma yerine 114 milyon teklif veren firmaya verildi.

– Çetintepe Barajı ihalesi: 138 milyon 123 bin TL tekli veren firma yerine, 144 milyon 235 bin TL teklif bedeli veren yükleniciye bırakıldı. Devletin kaybı 6.1 milyon TL oldu.