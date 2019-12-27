İhbar süresi ne zaman başlar? İhbar süresi hesaplama…

Herhangi bir kurum ya da kuruluşta görev alan çalışanların işverenlerine karşı olduğu kadar, iş verenlerinde bünyelerinde çalışan kişilere çeşitli konularda yapmaları gereken sorumlulukları bulunmaktadır. Bu sorumluluklar çok çeşitli konularda olup aynı şekilde çok geniş bir yelpazeye sahiptir. Ancak birçok çalışan ve işverenin aklına ilk olarak gelenlerden biri ihbar süresidir. Kişinin işe başlamasının ardından işten ayrılması durumu eğer haklı fesihlere dayanmıyorsa belirlenen bir süreden önce gerçekleşemez. Aynı şekilde işveren de yine haklı sebeplere dayandırmadığı işten çıkartma durumunu belirlenen sürelerden önce gerçekleştiremez. Peki, ihbar süresi ne zaman başlar? İhbar süresi hesaplama nasıl yapılır? İşte binlerce kişiyi yakından ilgilendiren ihbar süresi ile ilgili detayların yer aldığı haberimiz…

İHBAR SÜRESİ NEDİR?

Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan çalışanlar için geçerli olan ihbar süresi hem işçi hem de işveren için geçerli bir bildirim sürecidir. İhbar süresi işçi çalıştığı kurum ya da kuruluştan haklı sebepler söz konusu değilken istifa ettiyse, aynı şekilde işveren de bünyesinde işçinin iş akdini yine geçerli sebeplere dayandırarak sonlandırmamışsa sözleşmeyi feshetmek isteyen tarafın diğer tarafa belirli bir süre öncesinde bu durumu yazılı bir şekilde bildirmesi sürecine denmektedir. Bu sürenin ne kadar olacağı kişinin iş yerindeki kıdemine göre belirlenir.

İHBAR SÜRESİ NE ZAMAN BAŞLAR? İHBAR SÜRESİ HESAPLAMA

4857 sayılı İş Kanunu madde 17'de, şu şekilde belirtilmiştir:

-Hizmet Süresi 6 Aydan Az Sürmüş İşçi İçin: 2 Hafta (14 gün)

-Hizmet Süresi 6 Aydan 1,5 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin: 4 Hafta (28 gün)

-Hizmet Süresi 1,5 Yıldan 3 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin: 6 Hafta (42 gün)

-Hizmet Süresi 3 Yıldan Fazla Sürmüş İşçi İçin: 8 Hafta (56 gün)

Kanunlarca belirtilmiş olan bu sürelere uymak istemeyen taraf, bu sürenin ücretini “ihbar tazminatı” olarak karşı tarafa ödemekle yükümlüdür.

İhbar tazminatı ise şu şekilde hesaplanır;

-6 aydan az 2 Hafta 2 Haftalık ücret

-6 aydan çok, 1,5 yıldan az 4 Hafta 4 Haftalık ücret

-1,5 yıldan çok, 3 yıldan az 6 Hafta 6 Haftalık ücret

-3 yıldan daha fazla 8 Hafta 8 Haftalık ücret

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