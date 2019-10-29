İhbar tazminatı tehlikede! Patronlar deneme süresinin uzamasını istiyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda çalışma hayatına ilişkin herkesi ilgilendirecek düzenlemeler görüşülüyor. Buna göre iş verenler çalışanlarının deneme süresinin uzatılmasını istiyor. Sendikalar ise düzenlemelere işçinin hakkında gasp olacağı gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, TİSK Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada deneme sürelerinin uzatılması gerektiğini ifade etti.

BİREYSELDE 2 AYDAN 6 AYA

Şu an 2 ay olan bireysel iş sözleşmesinde çalışan, işveren tarafından çıkarılırsa ihbar tazminatı alamıyor. TİSK bu sürenin de 6 aya çıkarılmasını istiyor. Toplu iş sözleşmelerinde ise deneme süresinin bir yıla çıkarılması talep ediliyor.

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‘DENEME SÜRESİ 12 AY OLMALI’

Esnek iş gücü piyasasının ülkelerin rekabet gücünü artırdığı belirten Akkol, “Belirli süreli iş sözleşmelerinin yapılmasında objektif koşul aranmamalı ve üst üste yenilenebilmesine imkan tanınmalıdır. Belirli süreli iş sözleşmesinin ilk defa ve/veya kümülatif süresi 24 ayı geçmemek üzere yapılması ve bu süre içinde yinelenmesi halinde objektif kriterlerin aranmamasına imkan tanınmalıdır.

Mevcut uygulamada 2 ay olan deneme süresi bireysel iş sözleşmeleriyle 6 ay, toplu iş sözleşmeleriyle en az 12 ay olarak düzenlenebilmeli. 2 ay olan denkleştirme süresi üretimin yoğun olduğu sektörlerde ihtiyacı karşılayamayacak seviyededir.

Üretimin sürdürebilirliğinin sağlanması adına geliştirilen bu esnek çalışma modelinde denkleştirme süresi en az 4 aya uzatılmalı ve işçinin onayı koşulu kaldırılmalıdır.

Toplu iş sözleşmeleriyle en az 6 ay olarak kararlaştırılabilmesinin önü açılmalıdır.” (AA-SOZCU.COM.TR)