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İhracat bedellerini Türkiye’de tutmanın süresi uzatıldı

Geçen eylül ayında doların ateşini düşürmek için ihracat yapan firmaların ihracat karşılığında elde ettikleri dövizlerin yüzde 80'ini 6 ay boyunca Türkiye'deki bankalara yatırma zorunluluğu getirilmişti. Bu zorunluluk 6 ay daha uzatıldı.

08:42 -
Haberler Ekonomi
İhracat bedellerini Türkiye’de tutmanın süresi uzatıldı

İhracat bedellerinin Türkiye’ye getirilmesi ve bankalara satılmasını gerektiren tebliğin yürürlük süresi altı ay uzatıldı.

Resmi Gazete’nin Pazar günkü sayısında yer alan tebliğe göre 4 Eylül’de yayımlanan ihracat bedelleri hakkındaki Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’in yürürlük süresi altı aydan 12 aya çıkarıldı.

Tebliğ Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin ithalatçının ödemesi sonrası doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edilecek veya getirilmesini zorunlu kılıyor.

Bedellerin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemiyor. Bedellerin en az yüzde 80’inin bir bankaya satılması da zorunlu.

REUTERS

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Son güncelleme: android-time 09:01 04.03.2019
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