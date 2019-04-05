İhracat neden rekor üstüne rekor kırıyor?

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre martta ihracatın yüzde 0,5 artışla 16 milyar 334 milyon dolar olduğunu, bu yılın ilk çeyreğinde de Türkiye tarihinin en yüksek ihracat rakamı olan 44 milyar 567 milyon doların yakalandığını bildirmişti.

Peki Türkiye’deki sanayi kuruluşları neden rotasını ihracata çevirdi? Sektörün önde gelen yetkilileri iç pazarda çok fazla talep daralması olduğunu bu nedenle ürünlerini dış pazarlara satmaya odaklandıklarını söylüyor. Dış pazarda sattıkları ürünlerin daha iyi fiyatlandırdıklarını belirten yetkililer, ihracatın artmasındaki bir diğer nedenin ise döviz kurundaki yükseliş olduğunu söylüyor. İhracatın Türkiye’deki çoğu firma için önemli bir gelir kaynağı olduğunu belirten Desa Yönetim Kurulu Başkanı Melih Çelet, sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada dış pazar için, “Onlar nezle olursa biz zatüre oluruz” dedi.

FİRMALAR İHRACATLA ÇIKIŞ YOLU ARIYOR

İç pazarda firmaların rahat olamadığını belirten Desa Yönetim Kurulu Başkanı Melih Çelet, “İhracat bizim toplam ciromuzun yüzde 50’sini kapsıyor. Türkiye’deki bazı firmalar ihracatta kendine çıkış yolu arıyor. Biz de Desa olarak planlarımızı 1 yıl öncesinden yaptık. Ancak Avrupa’da biraz yavaşlama var. Bu durum Türkiye’ye birebir yansıyor. Onlar nezle olursa biz zatüre oluruz.” yorumunda bulundu.

Ayakkabı sektörünün mevcut ekonomik koşullardan birebir etkilendiğini belirten Çelet, “Ayakkabı sektörü zor bir süreçten geçiyor. İçeride piyasa çok daraldı. Tüketicilerin öncelikleri değişti. Firmalar ciddi bir sıkıntı yaşıyor. Üreten bir Türkiye’ye dönmeliyiz. 47 yıllık sanayiciyim hep ürettim. Bunu da alır satarız diye düşünmedim.” ifadelerini kullandı.

YURT DIŞI FİRMALARI NAKİT ÇALIŞIYOR

Keskinoğlu Tavukçuluk İhracaat satış yöneticisi İlker Dinçer ise dış pazarda tavuk fiyatlarının daha iyi olduğunu söylüyor. Dinçer sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Tavuk fiyatları iç pazarda çok dengesiz. Türkiye’de 8-10 liraya göğüs eti alabiliyorsunuz. İhracat pazarına yönelmek daha güzel oldu. Fazla üretimimizin hepsini yurt dışı pazarına kaydırdık. Türkiye’deki firmalar vadeli çalışıyorlar. Yurt dışında firmalar nakit çalışıyorlar.” dedi.

Nakit akışının bu günlerde çok önemli olduğunu belirten Dinçer, “Döviz fiyatları yükseliyor dışarıya yöneliyoruz. İç pazarda 10 liraya sattığımız ürünü dışarıya 13 liraya satıyoruz. “dedi.

“YAPISAL SORUNLAR HATIRLANACAK”

Türk malı ürünlerin yurt dışına oranla ucuzladığını söyleyen Sözcü Gazetesi yazarı Murat Muratoğlu ise, “Döviz kurları da artınca Türk malları ucuzladı, yine de ilk üç ayda ihracat artışı yüzde 3,3'le sınırlı kaldı. Türkiye'nin ağırlıklı ihracat pazarı olan Euro Bölgesi’nin yavaşlamaya başlayan ekonomisi bize, ithalattaki daralma hız kesmesi ve ihracat artışının eksiye dönmesi şeklinde yansıyacak. İşte ancak o zaman yapısal sorunlar hatırlanacak.” dedi.