İhracatçılara sunulan kredi paketi yenilendi

ING Türkiye'nin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile imzaladığı kredi protokolünün şartları yenilendi. TİM Başkanı İsmail Gülle ve ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay‘ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıyla açıklanan yeni düzenleme ile ING Türkiye'nin TİM üyelerine sunduğu Euro bazlı 1 yıl vadeli kredilerde faiz yüzde 2.50'ye, Euro bazlı ihracat rotatif kredilerinde ise faiz yüzde 1.85'e indirildi. Paket kapsamında sunulan sabit faizli ve rekabetçi nakit ihracat kredilerinde ihracatçılardan hiçbir komisyon ve masraf alınmazken, protokolle TİM üyelerine fuar katılımlarında kredi kartı ile taksitli işlem yapma ve birçok dijital hizmetten ücretsiz faydalanma imkanı da sağlanıyor.

Yenilenen kredi paketine göre; eşit taksitli kredi ile; 12 ayda sabit Euro kredi faiz oranı yüzde 2.50'ye, 24 ayda yüzde 2.75'e, 36 ayda yüzde 2.95'e indi. İhracatçılar krediyi aylık ödemeli, 3 ayda bir ödemeli veya 6 ayda bir ödemeli olarak kullanabilecekler. Buna ek olarak, Euro bazlı rotatif ihracat kredisinde de faiz yüzde 1.85'e indi. Tüm bu ihracat kredilerinde, faiz dışında hiçbir ek komisyon ve masraf alınmazken, benzer şekilde dijital bankacılıkta EFT ve havale işlemlerinden de masraf alınmıyor. Paket kapsamında; ihracatçılara, fuar katılım bedellerini ING kredi kartlarıyla ING POS'larında 12 taksitte avantajlı ödeme imkanı da sunuluyor.

İSMAİL GÜLLE: HEDEF 1 MİLYAR EURO KREDİ HACMİ

TİM Başkanı İsmail Gülle toplantıda şöyle konuştu: “Geçtiğimiz Nisan ayında imzalamış olduğumuz protokolle, %2,25'ten başlayan rotatif faiz oranlarıyla en az 1 milyar dolarlık önemli bir kredi hacminin ihracatçılarımıza sağlanmasını öngörmüştük. Öngörmüş olduğumuz bu 1 milyar euroluk kredi hacminin yarısının, Nisan ayından bugüne ihracatçılarımız tarafından kullanıldığını açıklamanın gururunu yaşıyoruz. Bu protokolü imzaladığımızda, Merkez Bankası politika faizi %24 idi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Temmuz ayında ve Eylül ayında toplamda 750 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirerek, bugün politika faizini %16,5 seviyelerine taşıdı. Eylül ayında enflasyonun tek haneye inmesiyle, yıl sonuna doğru faizlerde daha düşük seviyeleri görebilmemiz mümkün. Dolayısı ile protokolümüz kapsamında kullandırmayı amaçladığımız 1 milyarlık kredi hacmine kısa sürede ulaşılacağına inanıyorum.”

İsmail Gülle, Türkiye İhracat Ailesi olarak ihracatı artırmak için hep birlikte çalıştıklarını vurgulayarak şöyle devam etti: “Özel sektör paydaşlarımızdan ING ile yakaladığımız başarılı ivmenin gururunu birlikte yaşıyoruz. Bu süreci takım mücadelesi olarak görüp ihracat ekosistemindeki tüm kurumlar ve paydaşlar olarak kamu ve özel sektör ayırmadan tüm kurumlar olarak; Türkiye İhracat Ailesi için, ihracat için canla başla çalışıyoruz. En önemli meselemiz olan finansmana erişim hususunda birlikte attığımız adımlar, bunun en güzel örneği. Bu protokolün hayata geçmesinde büyük emeği olan ING Türkiye Genel Müdürü Sayın Pınar Abay başta olmak üzere, tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Makro koşullarımızın düzelmesiyle, daha fazla ihracatçımızın bu protokolde sağlanan avantajlardan faydalanacağına, yapılan her ihracatın da ülke ekonomimize pozitif etki ile değişim sürecine ciddi katkı sunacağına inanıyorum.”

PINAR ABAY: İHRACATÇIMIZA SAĞLADIĞIMIZ AVANTAJLARA ÇALIŞANLARA FAYDAYI DA EKLEDİK

Ülke ihracatını en çok destekleyen banka olma vizyonuyla çalıştıklarını dile getiren ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, bu doğrultuda TİM işbirliği ile hayata geçirilen kredi paketinin önemine işaret etti. Abay, “Sektör bağımsız olarak tüm TİM üyelerine verdiğimiz ihracat kredisinde oranları daha da avantajlı seviyelere çektik” diye konuşurken, protokol kapsamında 6 ayda bin ihracatçıya 500 milyon Euro'luk kaynak sağlandığını belirtti. Pınar Abay, yeni tesis edilen kredi limitinin de 1 milyar Euro seviyesinde olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti: “İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara gibi ihracat potansiyeli yüksek illerimizin yanı sıra Konya'dan Zonguldak'a, Elazığ'dan Trabzon'a kadar 40'ı aşkın ilimizdeki ihracatçılarımız bu kaynaktan yararlandı. Geniş bir tabana yayılan kaynak sayesinde ihracatçı firmalarımızın işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra yatırım da yaptıklarını memnuniyetle görüyoruz. Büyüyen her bir firmamızın Türkiye ekonomisine sağlayacağı katkıda pay sahibi olmak; en önemli motivasyonumuz.”

İşbirliği kapsamında kredi kullanan ihracatçı firmaların çalışanlarına da avantajlı ihtiyaç kredisi sunmaya başladıklarını açıklayan ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, “Buna göre, bugün itibarıyla işbirliği kapsamındaki firmaların çalışanları kredi onayı çıkması halinde ek kritere bakılmadan diğer bankalardaki ihtiyaç kredilerini ING'ye %1.19 faizle transfer edebilecek. Bu oran 18 ay ve üzeri vade için geçerli olacak. Bundan sonra da ihracatçılarımızı desteklemeye devam edeceğiz” dedi.