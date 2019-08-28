İhracatçılardan eğitim isyanı

Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala İstanbul'da alınan okul birleştirme kararı iş dünyasından tepkilere neden oldu. Deri sektörüne kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) öncülüğünde kurulan Zeytinburnu İDMİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kapanma tehlikesi ile karşı kaşıya. SÖZCÜ'nün edindiği bilgilere göre okulun binası yeni bir ilkokula devredilmek isteniyor. Öğrenciler de bir başka meslek lisesinde eğitim görecekler. 4 yıl önce binası depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkılan ve arazisine imam hatip okulu yapılan Zeytinburnu İDMİB Lisesi, daha küçük başka bir okul binasına yerleştirilmişti. Şimdi de başka bir meslek lisesinin bünyesine aktarılarak okulun tamamen kapatılması planlanıyor. Başta ihracatçılar olmak üzere deri sektörünün temsilcileri de, Türkiye'nin tek deri meslek lisesi olan bu okulun kapatılmasına karşı çıkıyor.

ÖĞRENCİ İLGİSİ YÜKSEK

Öğrenci azlığının söz konusu olmadığını söyleyen yetkililer, 150'den fazla öğrencinin kayıt yaptırdığını ve talebin yüksek olduğunu belirttiler.

Ekonomiye katkısı büyük

Doğrudan 60 bin kişiye istihdam sağlayan deri sektörünün TÜİK verilerine göre ekonomik büyüklüğü 14.7 milyar TL. Geçen yıl 1.7 milyar dolar ihracat yapan sektör, bavul ticari ve yurtiçinde yabancı turiste yapılan satışlarla birlikte en az 5 milyar dolarlık döviz katkısı sağlıyor. 180 ülkeye ürün satan sektör, kilogram başı 11.1 dolarlık ihracat değeriyle, en fazla katma değer sağlayan dördüncü sektör konumunda. Türkiye'nin ortalama ihracat birim değeri ise 1.3 dolar civarında.