İki bayram arası otobüs biletlerine zam

Ramazan Bayramı tatilinin dokuz gün olmasıyla birlikte şehir dışına çıkmak isteyen çok sayıda vatandaş bilet bulmakta zorlanıyor. Birçok firmada otobüs biletleri tükenmiş durumda! Peki 2018 yılı ile 2019 yılı Ramazan Bayramı bilet fiyatları karşılaştırıldığında ne gibi farklılıklar var?

İSTANBUL-ANKARA ARASI 100 TL’YE ÇIKTI

Ünlü bir otobüs firmasının sozcu.com.tr için veri merkezinden derlediği rakamlara göre; geçen yıl İstanbul- Ankara arası yolculuk yapmak isteyen bir vatandaş en az 75 TL öderken bu rakam 2019 yılında ortalama 100 TL’ye çıkmış durumda. Sozcu.com.tr’ye konuşan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, bu artışların sebebinin köprü- otoyol maliyeti, akaryakıt ve personel giderlerinden kaynaklandığını söylüyor. Rakamlar değişiklik gösterebiliyor firma ortalama maliyet hesabını bu rakamlar üzerinden yaparak fiyat belirliyor.

Fiyat artışlarının ramazan bayramına özel olmadığını belirten Yıldırım, “Bu zamlar bugünün zamları değil. Maliyetler artınca zam yapma ihtiyacı doğuyor. Firmaların otoyol, köprü akaryakıt giderleri personel giderleri yüzde 30’un üzerinde arttı. Biz de otobüsçüler olarak para kazanabilmek için sezonu bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

SADECE KÖPRÜ PARASI 550 TL

Ege’ye gidecek bir otobüsün ortalama 550 TL köprü ve otoyol ücreti ödediğini söyleyen Yıldırım, “Örneğin bugün Ege Bölgesi’ne giden bir otobüsün Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü kullanması durumunda 70 kilometre yol fazla yapıyor. Ayrıca Osmangazi Köprüsü’nü kullanıyor. Bu köprülerin ücretlerini topladığımızda önümüze 550 TL gibi bir maliyet çıkıyor.” dedi.