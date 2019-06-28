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İki geçiş projesi daha yapıldı çile aynı çile

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bakım çalışması İstanbul trafiğini inanılmaz bir hale getirdi. Daha önceki yıllarda da köprüde bakım yapılıyor ve trafik aynen böyle oluyordu fakat bu kez bir fark var. İstanbul'da Avrasya Tüneli ve Üçüncü Köprü olmasına rağmen trafik yoğunluğu değişmiyor. Kimi uzak diye üçüncü köprüyü kullanmaktan imtina ediyor, projeleri kullanmanın pahalı olması da vatandaşı caydırıyor. Yine de geçen de geçmeyen de para ödemeye devam ediyor.

Sozcu.com.tr
09:33 -
Haberler Ekonomi
İki geçiş projesi daha yapıldı çile aynı çile

İstanbul trafiği tarihi zamanlarından birini yaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 2012 yılında asfalt yenileme çalışması yapılmış ve İstanbul trafiği kaotik bir hale bürünmüştü. Şu an İstanbul’da iki kıta arasında geçiş için iki dev proje daha yapılmasına rağmen trafik çilesinde hiç azalma olmadı.

İKİ GİDİŞ İKİ GELİŞE DÜŞTÜ

52 günlük bakım sebebiyle İstanbul trafiği kilitlenmiş durumda. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bakım çalışması yüzünden şerit sayısı ikisi gidiş ikisi geliş olmak üzere dörde düşürüldü.

VATANDAŞ KULLANMAKTA İMTİNA EDİYOR

Sabahın erken saatlerinden itibaren trafik şişiyor. Arabalı vapur seferleri talebi karşılamaya yetmiyor. Önceki yıllarda FSM'den farklı olan bakımlara göre 2019 yılında yaşanan bakımda İstanbul'da iki kıta arasında Avrasya Tüneli ve Üçüncü Köprü de bulunuyor. Fakat vatandaşlar bu projelerin mali yükünden dolayı tercih etmekte imtina ediyor.

Sabah saatlerinde ikinci köprüdeki durum kıpkırmızı , üçüncü köprü ise bomboş.

AVRASYA TÜNELİ GİT GEL 46.60 TL

Öyle ki dünden itibaren Avrasya Tüneli'nde yoğunluk normal günlerden biraz daha fazla olurken üçüncü köprü trafiği köprü sık kullanılmadığından dolayı yemyeşil olmaya devam etti.
Karayolları'nın işlettiği Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ücreti 8.75 TL. Gidiş geliş çift yön ücret alınmıyor ücret sadece tek yön alınıyor.

Avrasya Tüneli'nden otomobil geçiş ücreti 23.30 TL. Çift yön ücret alınıyor. Üçüncü Köprü'den otomobil geçiş ücreti 19.15 TL. Köprüden çift yön geçiş ücreti alınıyor. Bağlantı yolları ile birlikte yakıt parası hariç üçüncü köprünün kullanımı 30 TL'yi buluyor.

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Son güncelleme: android-time 09:43 28.06.2019
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