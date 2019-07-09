Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İki Türk oteli Katarlılara satılıyor

Seba İnşaat Karaköy ve Dolapdere'deki iki otelini 93 milyon euroya Katarlı Artic'e satacak.

11:39 -
Haberler Ekonomi
İki Türk oteli Katarlılara satılıyor

Seba İnşaat, Karaköy ve Dolapdere’deki iki otelinin toplam 93 milyon euroya satışı konusunda Katarlı Al Rayyan Tourism Investment Company (Artic) ile anlaştı.

Seba İnşaat’tan yapılan açıklamaya göre, Artic Karaköy’deki 135 odalı oteli JW Marriott Hotel Galataport, Dolapdere’de yer alan 265 odalı oteli ise Sheraton City Center markası ile işletecek.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Al Faisal Holding bünyesinde faaliyet gösteren Artic ağırlama sektöründe gayrimenkul geliştirme, satın alma ve kiralama faaliyetlerinde bulunuyor.

100 MİLYON EUROLUK HEDİYE

Katar Emiri Şeyh Temim 2015 yılında Türkiye'nin en değerli yalısı olan Şehzade Burhanettin Efendi Yalısını, 100 milyon euro ödeyerek satın almış ve ikinci karısı Sheikha Anoud bint Mana al-Hajri'ye hediye etmişti.

REUTERS

İLGİLİ HABERİstanbul körfeziİstanbul körfezi

 

İLGİLİ HABERNusret, Park Hyatt Maçka'yı satın alıyorNusret, Park Hyatt Maçka'yı satın alıyor

 

 

 

Son güncelleme: android-time 11:41 09.07.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more