İkinci güneş YEKA iptal edildi

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Güneş Enerjisine Dayalı YEKA ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma’nın iptal edilmesine karar verildi. Söz konusu ihalenin, Şanlıurfa-Viranşehir’de 500, Niğde-Bor’da 300 ve Hatay-Erzin’de 200 megavat kapasite için gerçekleştirilmesi planlanmıştı.
Daha önce Resmi Gazete’de 5 Ekim 2018 tarihinde ilanına çıkılan İhale için, son tekliflerin 31 Ocak 2019’da alınacağı duyurulmuştu.
AA
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