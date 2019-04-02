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İl Emniyet Müdürlükleri sürekli işçi alımı ilanı | İşte başvuru ekranı…

Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr'de yayımlanan ilanda İl Emniyet Müdürlüklerinin sürekli işçi alacağı duyuruldu. İl Emniyet Müdürlükleri daimi işçi alım ilanında, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, işçi alım ilanı Türkiye İş Kurumu internet sitesinde yayımlanmakta olup ilana başvuracak adayların başvurularını listede belirtilen son başvuru tarihlerine kadar Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yapmaları gerekmektedir." denildi.

12:56 -
Haberler Ekonomi
İl Emniyet Müdürlükleri sürekli işçi alımı ilanı | İşte başvuru ekranı…

İl Emniyet Müdürlüklerine 5 işçi alınacak. İl Emniyet Müdürlükleri sürekli işçi alım ilanında Samsun, Elazığ, Amasya İl Emniyet Müdürlüklerine işçi alınacağı bildirildi. İşte ilan detayları..

TAM İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Yayımlanan ilanda, “Ayrıntılı bilgi ve başvuru yapmak isteyenler; tablodaki ilan numarasını tıklayarak veya https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapabileceklerdir. (Açılan İşkur internet sayfasında İşyeri Unvanı alanına ” EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ” yazarak arama yapınız).” ifadeleri kullanıldı.

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