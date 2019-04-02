İl Emniyet Müdürlükleri sürekli işçi alımı ilanı | İşte başvuru ekranı…

İl Emniyet Müdürlüklerine 5 işçi alınacak. İl Emniyet Müdürlükleri sürekli işçi alım ilanında Samsun, Elazığ, Amasya İl Emniyet Müdürlüklerine işçi alınacağı bildirildi. İşte ilan detayları..

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Yayımlanan ilanda, “Ayrıntılı bilgi ve başvuru yapmak isteyenler; tablodaki ilan numarasını tıklayarak veya https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapabileceklerdir. (Açılan İşkur internet sayfasında İşyeri Unvanı alanına ” EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ” yazarak arama yapınız).” ifadeleri kullanıldı.