İller Bankası 24 taşınmazını daha satıyor

Özelleştirme İdaresi, Mili Emlak ve TOKİ’den sonra yerel yönetimleri fonlayan İller Bankası 24 taşınmazını daha elden çıkarıyor. İstanbul, Ankara,Gaziantep ve Elazığ’da bulunan bu araziler için İller Bankası 11 Mart 2019 tarihinde Ankara’da ihale düzenleyecek. Satışa sunulan gayrimenkullerin en değerlisi 160 milyon lira bedelle Ankara Orman Çiftliği’ndeki’ndaki 46 bin metrekarelik konut alanı oldu. İstanbul’da satışa çıkarılan en pahalı arazi ise 7 milyon lira ile İstinye Sarıyer’deki 2 bin metrekarelik konut alanı oldu.

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PEŞİNDE YÜZDE 10 İNDİRİM

Açık artırma usülü satılacak taşınmazların toplam muhammen bedeli 424 milyon 710 bin lira.Peşin alımlarda yüzde 10 indirim uygulanırken, vadeli satışta ise yüzde 20 peşinat alınıp 48 ay taksit yapılacak.

SATIŞA SUNULAN ARAZİLER VE MUHAMMEN BEDELLERİ