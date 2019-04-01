İmalat PMI, Mart’ta 47.2 oldu

İmalat sektörünün yeni siparişlerindeki daralma bir önceki aya yakın düzeyde devam etti. IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için hazırlanan imalat PMI, Şubat’ta 46.4 ile en son Ağustos ayında gördüğü altı ayın en yüksek seviyesine çıkmıştı. Endekste 50’nin altı daralmaya, üzeri seviyeler büyümeye işaret ediyor.

Girdi fiyatlarındaki artış Mart’ta son 5 ayın en yüksek hızında gerçekleşti. Artış büyük ölçüde TL’deki son değer kaybı ve hammade fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandı. Ancak artış hızı 2018 yılı ortalamasının belirgin bir şekilde altında kaldı.

Nihai ürün fiyatları ise Mart ayında art arda ikinci ay arttı ve artış Şubat ayına göre ivme kazansa da ılımlı seyrini korudu.

Üretim alt endeksi Şubat ayındaki 45.6 seviyesinden 47.8’e yükseldi. Üretimdeki gerileme Mart ayında son 8 ayın en düşük hızında gerçekleşti, ancak daralma 11. ayına girdi.

Yeni siparişler alt endeksi 44.8’den 44.5’e gerileyerek daralmanın bir yıldır aralıksız sürdüğünü gösterdi.

Yeni ihracat siparişleri alt endeksi ise geçen ay 50.3’e yükselerek büyümeye işaret ettikten sonra, Mart’ta 49.2’ye geriledi.

Üretime paralel olarak istihdamdaki yavaşlama sürdü, ancak Mart’ta son sekiz ayın en düşük hızında gerçekleşti.

Girdi stokları Mart’ta ard arda on üçüncü ay azaldı ancak bu gerileme Temmuz 2018'den beri gözlenen en düşük hızda gerçekleşti.

Tedarikçilerin teslimat süreleri önceki 22 ay boyunca olduğu gibi Mart’ta da uzamayı sürdürdü. Ankete katılan şirketlerden bazıları bu durumu tedarikçilere ödemelerde yaşanan zorluklar ve ham madde yetersizlikleri gibi çeşitli nedenlere bağladı.

İmalat PMI istihdam, üretim, yeni siparişler, girdi stokları ve tedarikçilerin teslim süreleri alt endekslerinin ağırlıklandırılması yöntemiyle hesaplanıyor.

REUTERS