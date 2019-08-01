İmalat sanayi Temmuz’da 46.7’ye geriledi!

IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için hazırlanan imalat PMI, Haziran’da 47.9 değerini almıştı. Endekste 50’nin altı daralmaya, üzeri seviyeler büyümeye işaret ediyor.

DARALMANIN HIZI ARTTI

Sektörün yeni siparişlerindeki daralmanın hızı iç talepteki gerileme nedeniyle arttı. İhracat siparişleri ise yatay seyretti. Yeni siparişler alt endeksi Temmuz’da 46.9’dan 44.2’ye geriledi. Yeni ihracat siparişleri alt endeksi Temmuz’da 50.6’dan 50’ye indi.

GÖRECE OLUMLU GÖRÜNÜM

İhracat siparişlerindeki görece olumlu görünüm bazı imalatçıların üretimi artırmasını ve üretimdeki daralmanın hafiflemesini sağladı. Üretim alt endeksi Temmuz’da 46.3’ten 47.2’ye yükseldi. İmalatçılar üzerindeki enflasyon baskıları Temmuz’da hafifledi. Girdi fiyatlarındaki artış devam etse de art arda ikinci defa güç kaybetti ve tarihsel ortalamanın altında kaldı. Fabrika çıkış fiyatları ise beş ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

İmalat PMI istihdam, üretim, yeni siparişler, girdi stokları ve tedarikçilerin teslim süreleri alt endekslerinin ağırlıklandırılması yöntemiyle hesaplanıyor.

REUTERS