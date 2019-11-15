İmamoğlu: İstanbul, yatırımlarınızın karşılığını alacağınız öncü bir kenttir

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiltere'nin başkenti Londra'daki temaslarını, 22 farklı finans kuruluşunun temsilcileriyle bir araya gelerek noktaladı. ‘Değişen Küresel Görünümde İstanbul ve Türkiye’nin Geleceği’ konulu konuşmasında, herkesin İstanbul'un önemini ve ticari hacmini bildiğini ifade eden İmamoğlu, “İstanbul, eğer ülke olsaydı Avrupa'nın en büyük ticari potansiyeline sahip ülkelerinden birisi olurdu” dedi.

İstanbul vizyonunu vatandaşların ihtiyaçları ve fikirleri doğrultusunda belirlediklerini ifade eden İmamoğlu, “Demokrasinin altın kurallarını, çekinmeden, tüm cesaretiyle ortaya koyan bir yönetim olduğumuzu bilmenizi istiyorum” diye konuştu.

“DÜNYA MİRASI İSTANBUL'A EŞLİK ETMENİZİ İSTERİM”

Güçlü adalet duygusunun önemine dikkat çeken İmamoğlu, “Sizlerle bunları paylaşmamdaki temel sebep; para, sermaye ve ekonomi özgürlüğü sever, hukuku sever, demokrasiyi sever. Bunlar olmadığı zaman, gerçekten ekonomi anlamında, sermaye anlamında tereddüt duyacağı bir gerçek. Dünyada, çok ileri demokrasiye sahip olduğunu düşünen ülkeler bile dönem dönem demokrasi adına aksaklıklar yaşamıştır ve yaşayacaktır” ifadelerini kullandı.

“İSTANBUL ADINA KONUŞUYORUM”

İmamoğlu, toplumun kararlılığının çok önemli olduğunun altını çizerek, “Bu kararlılığı, sevinerek, gururla söyleyebilirim ki; dünyada tümüyle demokratik metotlarla, yöntemlerle, anlayışla ortaya koymuş olan 16 milyon İstanbul halkının adına şu an burada konuşuyorum. Bu yeni bir başlangıç ve yol yürüyüşüne, her birinizi en güçlü kaynaklarınızla, kararlılığınızla, dünyanın en güzel ülkelerinden biri olan Türkiye’mizin, yine dünyanın en güzel coğrafyasına ve tarihi geçmişi kuvvetli, dünya mirasının bize emanet ettiği güzel İstanbul’umuza eşlik etmenizi çok istiyorum. Biraz geride kalanın üzüleceğini düşünüyorum önümüzdeki yakın yıllarda” diye konuştu.

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“ÖNCELİĞİMİZ METRO”

İstanbul'da, başta metro olmak üzere yapmak istedikleri yatırımlardan örnekler veren İmamoğlu, “Mevcutta devam eden metro projelerimiz, ulaşımın lokomotifi. Şu anda 220 kilometrelik raylı sistem ağımızı, hızlıca 5 yıl içerisinde 600 kilometrenin üzerine çıkartmak istiyoruz. Yaklaşık 200 kilometresi devam eden inşaatlar halinde zaten. 200 kilometre de yeni metro hatları yapmak istiyoruz” dedi.

“İSTANBUL’UN YATIRIM POTANSİYELİ YÜKSEK”

İmamoğlu, metro dışında teknoloji, akıllı şehir ve düşük karbon salınımıyla gibi projeleriyle ilgili de detaylı bilgileri finans kuruluşlarının temsilcileriyle paylaştı. Yeşil alan ve insan odaklı sosyal projeleri de olduğunu vurgulayan İmamoğlu, 1 yıl içinde 150 kreşi İstanbul halkının hizmetine sunacaklarını belirtti. İmamoğlu, “İstanbul kentinin büyükşehir belediyesi olarak, yaklaşık konsolide bütçesi 10 milyar euroya yakın bir şehir belediyesi olarak, şu fotoğrafı görmenizi istiyorum ki; İstanbul, yatırım yapmaya, fırsatları besleyen, potansiyeli yüksek ve hem ekonomik olarak verdiğinizin karşılığını alacağınız hem de dünya ölçeğinde değişimin başlayacağı en öncü kentlerden bir tanesidir” şeklinde konuştu.