İmamoğlu’nun Londra ziyaretinin finansal şifreleri

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bu yıl seçilen Ekrem İmamoğlu, 13-15 Kasım tarihleri arasında dünya finans başkenti Londra’ya bir çalışma ziyareti gerçekleştiriyor. İmamoğlu bu ziyaret öncesinde Berlin ve Paris’e de gitmişti.

Londra’da ilgili görüşmelere katılacak olan bir bankacı, “İmmamoğlu’nun yapacağı görüşmeler sadece yatırımcıları değil tüm finans çevrelerini kapsıyor. Türkiye ziyaretlerinde yatırımcı görüşmelerinde küresel yatırımcılar iktidarda olmayan partilerin yetkileri, vekilleri, ekonomi kurmaylarıyla görüşür ancak bir belediye başkanı benim gördüğüm ilk olacak” dedi ve ekledi:

“Muhalefetten daha önce belediye başkanı seviyesinde bu kadar kapsamlı bir görüşme trafiği hatılamıyoruz. Bugün İmamoğlu küresel finans piyasaları ile tanışıklık sağlıyor. Gelecekte siyasette belediye başkanlığı ötesinde bir göreve gelmek istemesi halinde finans piyasaları ile önceden tanışıklık sağlamış ve isteklerini biliyor olacak. Önemli bir adım.”

İstanbul adına önemli finansal ve işbirliği görüşmeleri için Londra’dayız. Büyükelçimiz Ümit Yalçın'ı ziyaretimizin ardından Chatham House (Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü) Başkan Yardımcısı Sir Simon Fraser ve ekibiyle bir araya geldik. pic.twitter.com/9ZuYBxnsl8 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 14, 2019

1 AYLIK SÜREDE PARİS, BERLİN VE LONDRA ZİYARETLERİ

İmamoğlu bu görüşmelerle birlikte yaklaşık 1 aylık sürede Paris, Berlin ve Londra’yı ziyaret etmiş oluyor.

Londra ziyaretinde İmamoğlu’nın görüşeceği bazı kurumlar ise şöyle: Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley, Citi, Credit Suisse, HSBC, Barclays, KKR, 3i, BlackRock, BlackStone, Standard Life Aberdeen, Bridgepoint Capital Group, Macquarie Infrastructure, Brookfield Asset Management, M&G Investments, IFM Investors, Carlyle Group, Global Infrastructure Partners.

RAYLI SİSTEM İÇİN FİNANSMAN GÖRÜŞMELERİ

Reuters’a bilgi veren iki bankacı İBB’nin yapımı devam eden metro/raylı sistem projelerinin finansmanı için uluslararası piyasalarda finansman seçenekleri için görüşmeler yürüttüğünü söyledi.

“İBB raylı sistem yapımlarının finansmanı için bazı görüşmeler yapıyor” diyen bir bankacı bu görüşmelerin eurobond borçlanması üzerine sonuçlanmayacağını düşündüğünü çünkü henüz bir yetkilendirme olmadığını belirtti.

Aynı bankacı, “Çünkü bu projeler kalkınma ajanslarından da oldukça makul borçlanma imkanları bulabiliyorlar. Görüşmeler yarın başlıyor, belki yatırımcıların taleplerine göre ilerleyen dönemde farklı bir borçlanma görülebilir” dedi.

İBB’nin bugüne kadar belediyelerce yapılan tarzda bir eurobond ihracı gerçekleştirmesi için Hazine garantisi de gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın onayı olmadan da belediyelerce ihraçlar yapılabiliyor ancak maliyet nedeniyle bu tip ihraçlar yerine kalkınma ajanslarından ya da proje bazlı finansmanlar daha çok tercih ediliyor.

FRANSIZLAR METROYA KREDİ VERDİ

İBB bu yıl Hazine garantisi olmadan Şubat ayında Societe Generale kreditörlüğünde 115 milyon dolar; Ağustos ayında Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası’ndan 86.2 milyon dolar ve EBRD’den 108.4 milyon dolar tutarında finansman sağladı.

Diğer bankacı da, “Henüz yetkilendirme aşamasına gelinmiş bir eurobond ihracı görünmüyor. Ancak en az 5 yıl vade ve en az 500 milyon dolar borçlanma tutarı üzerinden görüşmeler yapılıyor. Ancak benim anladığım bu görüşmelerde borçlanmadan daha çok tanışıklık hedefleniyor. Yıllar önce en son bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul belediye başkanı iken yapmıştı. Ondan sonraki süreçte benzer bir yatırımcı toplantısı hatırlamıyorum” dedi.

Fransa Istanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter, bu ay başında Fransız Kalkınma Ajansı’nın (AFD), Tuzla-Pendik metro yapımı için İBB ile 86 milyon euro tutarında bir kredi anlaşmasına imza attığını açıklamıştı.

Buchwalter, twitter’dan yaptığı açıklamada, “500,000 kişinin ulaşımını sağlayacak ve her sene 49,000 ton karbon silmiş olacak. İnsanlar için iyi, çevre için iyi” demişti.

HAZİNE GARANTİLİ DIŞ BORÇ STOĞU

Türkiye’nin Hazine garantili dış borç stoğu bu yıl ikinci çeyrek sonu itibarıyla 14.7 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bu borç stoğunun sadece 524 milyon dolarlık kısmını yerel yönetimler oluşturuyor.

Hazine verilerine göre 2010 yılındaki 347 milyon dolarlık ihraçtan bugüne mahalli idarelerce Hazine garantili ihraç gerçekleştirilmedi.

Hazine yılın ilk 9 ayında, Türksat’ın 325 milyon dolar, TVF’nin 1.13 milyar dolar, İller Bankası’nın 560 milyon dolar, TSKB’nin 200 milyon dolar tutarındaki ihraçlarına garanti sağladı.

Hazine verilerine göre yine yılın ilk 9 ayında kamu kuruluşlarında Hazine garantisi olmadan gerçekleştirilen dış borçlanma tutarı ise yaklaşık 3.1 milyar dolar oldu. (REUTERS)